Pārdota 'airBaltic' galvenā mītnes ēka Rīgas lidostā

AS "New Hanza Capital" pabeigusi darījumu par divu uzņēmumu kapitāla daļu pārdošanu ieguldījumu fondam "EfTEN Real Estate Fund III". Par 15,8 miljoniem pārdotas 100% daļas uzņēmumos "NHC 1" un "NHC 3", kurām pieder "airBaltic" galvenā mītnes ēka Rīgas lidostā un ražošanas un loģistikas komplekss Ķekavas novadā, liecina informācija "Nasdaq Riga".

"Ražošanas un loģistikas kompleksu Ķekavā iegādājāmies izsolē, kā iepriekšējā īpašnieka maksātnespējas procesa laikā nolaistu īpašumu, atjaunojām tā tehnisko stāvokli un piesaistījām kvalitatīvus nomniekus. Pārvaldot abus objektus, palielinājām ienākumus no telpu nomas un veicinājām īpašumu vērtības pieaugumu, kas 2020. gadā ļāva noslēgt veiksmīgu darījumu ar "EfTEN Real Estate Fund III", un sabiedrībai vidēji gadā nodrošināja ne mazāk kā 40% ienesīgumu uz ieguldīto kapitālu īpašumu turēšanas periodā" norāda "New Hanza Capital" valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns.

Pēc viņa vārdiem, objektu pārdošanas darījumi atbilst "New Hanza Capital" attīstības stratēģijai. Uzņēmums pēc 2019. gadā notikušās apvienošanās ar "Pillar" grupu ir kļuvis par vienu no lielākiem nekustamo īpašumu attīstītājiem Latvijā un turpmāk fokusēsies uz dzīvojamo un komercīpašumu pārvaldīšanu, tai skaitā attīstot loģistikas parku Maskavas ielā, biroju ēkas VEF teritorijā un citus projektus arī "New Hanza" teritorijā.

SIA "NHC 1", kuras pamatkapitāls ir 500 000 eiro, pieder biroju ēka Tehnikas ielā 3, lidostas "Rīga" teritorijā Mārupes novadā. Sabiedrībai piederošā ēka atrodas uz zemesgabala, kas pieder VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un par kura nomu noslēgts ilgtermiņa līgums. Ēka būvēta 1977. gadā, savukārt 2016. gadā tai veikta pilna renovācija. Ēkas kopējā platība ir 6556,4 m2 un to pilnībā nomā "Air Baltic Corporation" saskaņā ar fiksēta termiņa nomas līgumu, kas ir spēkā līdz 2026. gadam. Īpašumam ir stāvvieta 77 automašīnām.

SIA "NHC 3", kuras pamatkapitāls ir 700 000 eiro, pieder nekustamais īpašums Krustkalnos, Ķekavas novadā. Nekustamajā īpašumā ietilpstošās ražošanas un noliktavas telpas tika uzbūvētas 2007. gadā un to kopējā platība ir 14 101,1 m2. 99% telpu ir iznomātas. Ēkas enkurnomnieks ir SIA "Fristads Production, kas ir atzīts darba apģērbu ražotājs Eiropā. Uz nekustamā īpašumā ietilpstošā zemesgabala izvietota stāvvieta 123 automašīnām.

AS "New Hanza Capital" ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Tā patiesie labuma guvēji ir "ABLV Bank" īpašnieki Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, liecina Uzņēmumu reģistra dati.