Pārdotas valstij piederošās 'Rīgas kinostudijas' akcijas

Piektdien notikušajā izsolē ar lejupejošu soli vienīgais pretendents iegādājies valstij piederošās AS "Rīgas kinostudija" akcijas, kas veido 19,06% no akciju kapitāla, informēja AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārstāvji.

Izsoles rezultātus vēl jāapstiprina "Possessor" valdei.

Pēc rezultātu apstiprināšanas ar pircēju tiks noslēgts akciju pārdošanas līgums. Līdz līguma noslēgšanai "Possessor" neatklāj pircēju, kā arī cenu, par kādu akcijas iegādātas.

Vienlaikus "Possessor" pārstāvji atzina, ka cena bija zemāka nekā izsoles sākumcena, jo izsole notika ar lejupejošu soli.

Akciju paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena bija noteikta 95 144 eiro, bet maksāšanas līdzeklis ir 100% eiro. Kopumā izsolē piedāvāja iegādāties 84 950 "Rīgas kinostudijas" vārda akciju ar balsstiesībām.

Iepriekš tika izsludinātas vairākas "Rīgas kinostudijas" valstij piederošo akciju paketes izsoles ar augšupejošu soli, kuras tika atzītas par nenotikušām pretendentu intereses trūkuma dēļ. Piektdien notikušajā izsolē kompānijas akcijas piedāvāja iegādāties par tādu pašu cenu, kā iepriekšējā izsolē jūnijā, kurai noteiktajā termiņā pretendenti nepieteicās. Savukārt šogad martā paredzētajā izsolē, uz kuru arī pretendenti nepieteicās, valstij piederošās "Rīgas kinostudijas" akciju paketes sākumcena bija 118 930 eiro.

"Rīgas kinostudijas" kapitālu veido 445 698 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,12 eiro.

2017. gada janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja "Rīgas kinostudijai" tiesiskās aizsardzības procesu un apstiprināja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai "Rīgas kinostudijai" sākotnēji tika noteikts sešu mēnešu termiņš, bet vēlāk termiņš tika pagarināts līdz deviņiem mēnešiem. Savukārt 2017. gada 1. novembrī "Rīgas kinostudijai" tiesiskās aizsardzības process tika izbeigts, jo kompānija bija izpildījusi tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

"Rīgas kinostudija" 2018. gadā strādāja ar 21 000 eiro apgrozījumu un guva peļņu 14 428 eiro apmērā, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas 2019.gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs uz īpašumtiesību pamata ar lombarda "Aizdevums" starpniecību ir Armands Liberts.