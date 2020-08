Pārdots 'Tet' meitasuzņēmums

Tehnoloģiju un izklaides uzņēmums "Tet" ir pieņēmis lēmumu par "T2T" pārdošanu starptautiskajam programmatūras uzņēmumam no Igaunijas "Helmes". Darījums noslēgts 3. augustā, informē "Tet". Attēlā no kreisās: Jāns Pillesārs un Juris Gulbis.

Uzņēmums "T2T" tika dibināts 1991. gadā ar nosaukumu "Fortech", vēlāk kļūstot par "MicroLink Latvia". 2005. gadā uzņēmumu iegādājas "Lattelekom", un 2006. gadā tā nosaukums tika mainīts uz "Lattelecom Technology". Uzņēmums realizējis vairākus nozīmīgus valsts mēroga IT projektus, kas tajā skaitā arī nodrošināja Latvijas un Lietuvas pāreju uz eiro. Savukārt 2019. gadā "Lattelecom Technolog" nomainīja nosaukumu uz "T2T", prezentējot jaunu zīmolu un uzņēmuma attīstības vīziju. "T2T" klientu vidū ir SIA "Tet", AS "Pasažieru vilciens", Valsts kase, Valsts ieņēmumu dienests, AS "Gaso", "Orkla Latvija" u.c. "T2T" komandā ir gandrīz 100 darbinieki, un 2019. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 6,5 miljoni eiro.

"Tet" valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis norāda, ka "Tet" galvenais stratēģiskais tuvāko gadu uzdevums ir attīstīt uzņēmuma pamatdarbību un tās papildinošos servisus, īstenot uzņēmuma digitālās transformācijas procesu un investēt jaunākajās tehnoloģijās. Savukārt "T2T" ir programmatūras risinājumu uzņēmums, kas jau kādu laiku darbojas autonomi no "Tet" un kam ir vēlme un potenciāls augt un attīstīties, startējot lielos starptautiskos projektos. "T2T" stratēģiskais akcionārs nodrošinās straujāku izaugsmi. Tajā pašā laikā "Tet" un "T2T" saglabās ciešas sadarbības attiecības.

Uzņēmums "Helmes" ir starptautisks programmatūras izstrādātājs ar aptuveni 800 darbiniekiem un 28 gadu pieredzi nozarē. Tā centrālais birojs atrodas Tallinā ar reģionālajiem birojiem arī Minskā, Brestā, Mumbajā, Sandjego un Ņujorkā. "Helmes" klientu portfelī ir vadošie telekomunikāciju operatori, bankas, apdrošināšanas uzņēmumi, loģistikas korporācijas, valdības iestādes utt., piemēram, "Telia Company", "Kühne+Nagel", "Solera", "ServiceChannel", Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un citi.

""T2T" ir labs programmatūras risinājumu uzņēmums ar spēcīgu līdzšinējo pieredzi vērienīgos projektos un lielu izaugsmes potenciālu," teic "Helmes" dibinātājs un izpilddirektors Jāns Pillesārs (Jaan Pillesaar).