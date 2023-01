Paredzēts palielināt vairāku CSDD maksas pakalpojumu cenu

Paredzēts palielināt vairāku Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) maksas pakalpojumu cenas, tostarp transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas maksa varētu pieaugs no 14,04 eiro līdz 174,26 eiro, liecina publiskajai apspriešanai nodotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "CSDD publisko maksas pakalpojumu cenrādis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Satiksmes ministrija (SM) izstrādājusi grozījumus CSDD publisko maksas pakalpojumu cenrādī, un publiskā apspriešana par grozījumiem notiek līdz 2.februārim. Kā skaidrots noteikumu projekta anotācijā, mērķis ir aktualizēt CSDD pakalpojumu cenu atbilstoši pakalpojumu izpildes faktiskajām izmaksām, jo iepriekšējais cenrādis ir apstiprināts 2013.gadā un kopš tā brīža ir mainījušās pakalpojuma tiešās un netiešās izmaksas.

Vislielākais pieaugums - 12,4 reizes - plānots transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijai. SM skaidro, ka šī pakalpojuma cena nav mainījusies kopš noteikumu apstiprināšanas brīža, līdz ar to, ir nepieciešams to mainīt atbilstoši pakalpojuma sniegšanas faktiskajām izmaksām. Pakalpojums tiek sniegts, komersantam iesniedzot CSDD iesniegumu un tirdzniecības vietas reģistrācijai nepieciešamos dokumentus, kam seko pārbaude par komersanta tiesībām reģistrēt tirdzniecības vietu, atsevišķos gadījumos izbraukums uz tirdzniecības vietu un tās faktiskās atbilstības pārbaude, sadarbības līguma noformēšana un apstiprināšana, datu ievade Tirdzniecības reģistrā, komersanta pārstāvju darba attiecību pārbaude Valsts ieņēmumu dienestā (VID), tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības noformēšana un pieeju nodrošināšana komersanta pārstāvjiem.

Pakalpojumā tiek iekļautas arī tirdzniecības uzņēmuma pārstāvju pārbaudes pēc reģistrācijas, pārstāvju pieeju administrēšana. CSDD pastāvīgi nodrošina komersantu pārstāvjiem konsultācijas par transportlīdzekļu tirdzniecības kārtību, transportlīdzekļu tirdzniecības numuru izmantošanu un tirdzniecības reģistra lietošanu. Visu darbību nodrošināšanai nepieciešams būtisks darbaspēka resurss un tehniskais nodrošinājums, un pašreizējā cena nav atbilstoši tirdzniecības vietas reģistrācijas un sistēmas uzturēšanas faktiskajām izmaksām. Paredzēts, ka pakalpojums maksās 174,26 eiro.

Tāpat būtisks pieaugums no 300 eiro līdz 500 eiro paredzēts par valsts reģistrācijas numuriem, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ciparu simboli ir "0". CSDD nodrošina transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem iespēju izvēlēties transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus gan CSDD klientu apkalpošanas centros, gan arī CSDD nodrošinātajos e-pakalpojumos no nākamās sērijas numura zīmēm, bet pieprasījums pēc šiem numuriem ir būtiski lielāks par pieejamo minēto numuru skaitu. Šādi numuri tiek izvēlēti un pasūtīti transportlīdzekļu reģistrācijai dažu minūšu laikā pēc to piedāvāšanas CSDD e-pakalpojumos. To cena jau tika paaugstināta, taču joprojām šādas numura zīmes tiek izvēlētas dažu minūšu laikā, kas liecina, ka noteiktā pakalpojuma cena joprojām ir pietiekama zema, lai pieprasījums nemazinātos.

Noteikumu projektā transportlīdzekļa reģistrācijas maksu paredzēts palielināt par 24,8% - līdz 5,74 eiro, bet transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas Latvijā maksu - par 41,8% - līdz 11,88 eiro. Savukārt tranzīta numura kartes izsniegšanas maksu paredzēts palielināt 2,2 reizes - līdz 8,42 eiro, bet transportlīdzekļa numura zīmes maksu paredzēts palielināt par 17,8% - līdz 11,16 eiro.

Pieaugums paredzēts arī kuģošanas līdzekļa reģistrācijai, velosipēda un elektroskrejriteņa reģistrācijai, braukšanas mācību atļaujai, mopēda, motocikla, vieglā automobiļa un kravas automobiļa izmantošanai vadīšanas eksāmenā.