Pārstāda kokus vietā, kur plānots būvēt Rīgas panorāmas ratu

Sagatavojot "Rīgas panorāmas rata" projekta teritoriju labiekārtošanai, veikta divu dižskābaržu (Fagus sylvatica) pārstādīšana, lai saglabātu šos kokus parka teritorijā Rīgā, starp Raņķa dambi un Slokas ielu.

Līdz šim projekta īstenotājs Latvijas uzņēmums SIA "RPR Operators" tajā ir ieguldījis vairāk nekā 840 tūkst, eiro, savukārt kopējais investīciju apjoms varētu sasniegt aptuveni 8 miljonus eiro, ziņo uzņēmums. Tas sola, ka jau šogad Pārdaugavas siluetu papildinās jauns akcents – "Rīgas panorāmas rats".

Ir veikta divu dižskabāržu pārstādīšana, kuri līdz šim atradušies panorāmas ratam paredzētajā būvniecības vietā. Koku pārstādīšanu veic profesionāls koku kopšanas uzņēmums SIA "Labie koki". Uzņēmuma pārstāve Kristīne Beņķe stāsta – pieaugušu koku pārstādīšana kopumā nav nekas neparasts. Rīgā ir bijuši vairāki koku pārstādīšanas gadījumi, lai tos saglabātu un vienlaikus īstenotu pilsētai nozīmīgus attīstības projektus. "Šī pārstādīšana gan Latvijā, gan mūsu uzņēmuma pieredzē būs unikāla ar to, ka abi koki tiks pārstādīti vienkopus, neatdalot to kopā savijušās sakņu sistēmas. Lai nodrošinātu augstu koku dzīvotspēju, pārstādot tos neatdalīsim, saglabājot pēc iespējas vairāk saknes, un no tagadējās atrašanās vietas ar ceļamkrāna palīdzību pārcelsim uz jauno mājvietu," viņa skaidro.

Ainavu arhitekte ir piemeklējusi diviem dižskābaržiem jaunu atrašanās aptuveni 40 metrus tālāk, papildina SIA "RPR Operators" valdes loceklis Dimitrijs Uspenskis.

Līdz ar šādu unikālu koku pārvietošanu ir sākusies sagatavošanās parka labiekārtošanai un panorāmas rata projekta īstenošanai, lai attīstītu jaunu zaļo atpūtas zonu un stiprinātu Rīgas tūrisma industriju.

Plānots ir izbūvēt panorāmas ratu un biļešu kasi, kā arī modernizēt parka infrastruktūru – pilnveidojot apgaismojuma sistēmu, labiekārtojot celiņus, soliņus, labierīcības un papildu apzaļumojumu, drošības nolūkos ierīkojot arī videonovērošanu. Saskaņā ar jauno koncepciju paredzēts renovēt celiņu tīklu visā Uzvaras parka daļā starp Mārupīti, Slokas ielu un Raņķa dambi, kas būs būtisks ieguvums apkārtnes iedzīvotājiem.