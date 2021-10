Pārtikas ražotājiem stingro ierobežojumu laikā ir neskaidrības par slimības lapām, testēšanu un transportu

Pārtikas ražotājiem mājsēdes jeb stingro ierobežojumu laikā, kas Latvijā ieviesti no ceturtdienas līdz 15. novembrim, ir neskaidrības par slimības lapām, testēšanu un transportu, informēja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) valdes locekle Ligita Turnere.

Viņa skaidroja, ka LPUF saņemti vairāki zvani un e-pasti ar jautājumiem par neskaidrībām, ar kurām saskaras uzņēmumi. Viens no nepatīkamākajiem pārsteigumiem ir slimības lapu regulējums, kas paredz, ka gadījumā, ja ar Covid-19 saslimst nevakcinēts darbinieks, tad līdz 10. darbnespējas dienai slimības naudu izmaksā darba devējs. Šādas izmaiņas paredz likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" grozījumu projekts.

"Pārāk daudz atbildības ir uzlikts uz darba devēju pleciem, tas ir nesamērīgs slogs situācijā, kad uzņēmumiem nepieciešams atbalsts un pretimnākšana," komentēja Turnere.

Tāpat pārtikas ražotājiem daudz neskaidrību ir par maiņu darba organizēšanu, kas ir pārtikas pārstrādes nozares neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Cita starpā bažas rada gan darbinieku nokļūšana uz un no darba vietas, gan arī testēšana nevakcinētajiem.

Tā, piemēram, problēmas ir ar nevakcinētajiem darbiniekiem - laika posmā no testa veikšanas līdz atbildes saņemšanai paiet divas dienas. Tāpat satraucošs nozarei šķiet izmaksu jautājums, proti, kura no pusēm nodrošina testēšanas apmaksu.

"Nav skaidrs, kādi ir nosacījumi attiecībā uz darba devēja organizētu autobusu, lai nogādātu darbiniekus ražotnē uz un no nakts maiņām," piebilda Turnere. Tostarp neizpratne ir par jautājumiem, kas skar ierobežojums par cilvēku skaitu no dažādām mājsaimniecībām vienā transportlīdzeklī, kā arī, ja vienā struktūrvienībā, norīkojumā vai maiņā strādā četri līdz pieci cilvēki, kuri uz darbu dodas vienā privātajā auto, vai par to tiks piemērotas soda sankcijas.

Līdztekus pārtikas ražotāji vēlas uzzināt, vai darbinieki, kas uzsākuši vakcināciju, bet vēl to nav pabeiguši, varēs strādāt klātienē pēc 15.novembra. "Ir skaidrs, ka diemžēl daļa nevakcinēto darbinieku ir gatavi zaudēt darbu," norādīja Turnere, piebilstot, ka tas tikai nozīmē, ka darba spēka problēma pārtikas nozarē saasināsies vēl vairāk.

Kā ziņots, līdz 15. novembrim Latvijā spēkā būs īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi jeb stingrais "lokdauns".