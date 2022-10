Pārvades sistēmas operatora 'Augstsprieguma tīkls' desmit gadu plānā 500 miljonus vērti projekti

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" attīstības desmit gadu plānu. Plānā iekļauti projekti ar kopējo vērtību 500,53 miljoni eiro, ko uzņēmums plāno realizēt no 2023. gada līdz 2032. gadam. Lielākā daļa no izmaksām tiek segtas no Eiropas Savienības līdzfinansējuma, informē SPRK.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"No plānā iekļautajiem projektiem redzam operatora mērķtiecīgu virzību uz elektroapgādes drošuma nodrošināšanu Baltijas reģionā, kas ļauj sekmīgi turpināt darbu pie Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas ar pārējo Eiropu. Vērtējot plānu, raudzījāmies, lai plānotie ieguldījumi tīkla attīstībā sasniedz nospraustos stratēģiskos mērķus, īpaši jau esošo ģeopolitisko apstākļu kontekstā, kad enerģētiskā neatkarība ir Baltijas valstu prioritāte," skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Viens no plāna nozīmīgākajiem projektiem ir elektropārvades līniju pārbūve starp Latviju un Igauniju (posmā Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirgulina). Abas līnijas tika nodotas ekspluatācija 20.gs. 60. un 70. gados. Lai nodrošinātu lielāku pārvades tīkla caurlaides spēju elektroenerģijas piegādei abos virzienos, plānoti abu šo līniju projektēšanas darbi – vadu, izolācijas, balstu nomaiņa u.c.

Projekts veido daļu no Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna, kas ir prioritārs koridors elektroapgādes drošumam reģionā. No kopējām projekta izmaksām Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums apstiprināts 75% apmērā.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam un SPRK noteikumiem AS "Augstsprieguma tīkls" ikgadējo pārvades sistēmas attīstības desmit gadu plānu iesniedz SPRK izvērtēšanai katru gadu līdz 30. jūnijam.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu.