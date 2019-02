Pasažieru pārvadātājam 'CATA' pievienos SIA 'Ogres autobuss'

Šā gada 8. februārī pieņemts lēmums par reorganizāciju, pasažieru pārvadātājam AS "CATA" reorganizācijas ceļā pievienojot SIA "Ogres autobuss". "Lursoft" Klientu Portfeļa monitorings vēsta par izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto paziņojumu AS "CATA" kreditoriem.

SIA "Ogres autobuss" pašreizējie dalībnieki ir Ogres novada dome un Ķeguma novada dome.

"Lursoft" pieejamie finanšu pārskati rāda, ka SIA "Ogres autobuss" 2017. gadā apgrozīja 1,46 miljonus eiro un nopelnīja 79,79 tūkstošus eiro. VID administrētajos nodokļos uzņēmums 2017. gadā samaksājis 301,98 tūkstošus eiro.

Tikmēr AS "CATA" dalībnieku vidū atrodamas 14 pašvaldības, no kurām lielākais kapitāldaļu turētājs ar 21,77% ir Cēsu novada pašvaldība.

AS "CATA" 2017. gadā apgrozīja 12,26 miljonus eiro un nopelnīja 814,33 tūkstošus eiro. 88,3% no uzņēmuma 2017. gada apgrozījuma veidoja ieņēmumi no regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, bet 6,9% – ieņēmumi no neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.