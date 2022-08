Pasažieru pārvadātājam 'Nordeka' pērn zaudējumi

Pasažieru pārvadātājs AS "Nordeka" pērn strādājis ar apgrozījuma kritumu par 21,77% un zaudējumiem, informē "Lursoft Klientu portfelis".



"Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka 2021. gadā AS "Nordeka" apgrozījums saruka līdz 9,9 miljoniem eiro, bez zaudējumi veidoja 220,53 tūkstošus eiro.

AS "Nordeka" patiesais labuma guvējs ir Juris Savickis.

Ar 2021. gada 1. augustu AS "Nordeka" uzsāka maršrutu tīkla "Bauska" un "Pierīga" apkalpošanu, savukārt aizvadītā gada aprīlī noslēdza arī līgumu ar "Autotransporta direkciju" par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļās "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda". Pērn AS "Nordeka" turpināja arī sniegt skolnieku pārvadāšanas pakalpojumus, kā arī 13. sezonu sniedza transporta pakalpojumus "Dinamo Rīga" KHL un Jaunatnes hokeja līgas čempionātu laikā. Ceturto gadu pēc kārtas AS "Nordeka" apkalpoja arī Basketbola klubu "VEF Rīga", veicot pārvadājumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Neskatoties uz visu iepriekšminēto, AS "Nordeka" 2021. gadā strādāja ar būtiski mazāku pārvadājumu apjomu. Iesniegtajā vadības ziņojumā uzņēmums norādījis, ka tā nobraukums reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājās par 22%. Kopumā uzņēmums pērn pārvadājis 2,07 miljonus pasažieru, no tiem 79,6% - par pilnu maksu.

Aizvadītajā gadā AS "Nordeka" bija darba devējs 252 darbiniekiem. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklī tas pērn samaksāja 0,61 miljonus eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 1,24 miljonus eiro. Rēķinot uzņēmuma veiktās nodokļu iemaksas uz vienu strādājošo, redzams, ka aizvadītajā gadā tās bijušas augstākas nekā nozarē vidēji.

Uz š.g. 1. augustu uzņēmumam bija uzkrāts 239,7 tūkstošus eiro liels nodokļu parāds.