Pasažieru skaits lidostā 'Rīga' pērn pieaudzis par 129%; mazāk tranzītpasažieru

Lidosta "Rīga" 2022. gadā apkalpojusi 5,38 miljonus pasažieru jeb gandrīz 2,3 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, kad apkalpoto pasažieru skaits sasniedza 2,35 miljonus, ziņo VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasažieru skaita pieauguma tendences gada laikā liecina, ka lidosta "Rīga" pēc pandēmijas ierobežojumu atcelšanas atjaunojusies līdzīgi kā citas Eiropas lidostas.

Atkopšanās tempu galvenokārt ietekmējis kritums transfēra pasažieru segmentā, ko izraisīja ne tikai pandēmijas laika ierobežojumi, bet jo īpaši Krievijas sāktā karadarbība Ukrainā pagājušā gada februārī un ar to saistītās globālās sankcijas. Kamēr tiešo pasažieru skaits pagājušajā gadā jau sasniedza 80 procentus no pirmspandēmijas laika rādītājiem, to pasažieru apjoms, kuri Rīgu izmanto kā pārsēšanās lidostu tālākiem lidojumiem, 2022. gadā, salīdzinot ar pirmspandēmijas laiku, samazinājās vairāk nekā uz pusi (2019. gadā – 2,4 miljoni tranzīta pasažieru; 2022. gadā – viens miljons tranzīta pasažieru). 2022. gadā kopā transfēra pasažieru īpatsvars lidostā "Rīga" bija 19%.

Salīdzinot ar 2021. gadu, pērn par 40%, pieaudzis lidostā apkalpoto gaisa kuģu skaits: kopā apkalpoti 54`818 lidojumi. No tiem 48`427 bijuši pasažieru reisi, – par 69% vairāk nekā 2021. gadā, kad tika apkalpoti 28`694 pasažieru lidojumi.

2022. gada decembrī lidostas "Rīga" pakalpojumus izmantojuši 459 tūkstoši pasažieru jeb par 51% vairāk nekā 2021. gada decembrī, savukārt apkalpoto pasažieru lidojumu skaits pieaudzis par 10% un decembrī sasniedzis 4117 apkalpotus gaisa kuģus. Visu decembri lidojumu aizpildījums pārsniedzis 70 procentus, liecinot, ka vismaz pagaidām energoresursu sadārdzinājums un cenu pieaugums nav ietekmējis pasažieru pirktspēju un vēlmi doties avioceļojumos.

Šogad lidosta "Rīga" plāno apkalpot jau 6,3 miljonus pasažieru, kas, salīdzinot ar 2022. gadu, ir pieaugums par 16%. Jaunākās starptautiskās prognozes liecina, ka pirmspandēmijas laika apjomus aviācijas nozare sasniegs aptuveni gadu vēlāk, nekā plānots iepriekš, proti, 2025. gadā.