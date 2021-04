Pasažieru skaits lidostā 'Rīga' pirmajā ceturksnī sarucis par 91%

2021.gada 1.ceturksnī lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits sarucis par 91% – apkalpoti vien 9% no pagājušā gada ceļotāju apjoma, liecina operatīvie dati par lidostas darbības rezultātiem gada pirmajos trīs mēnešos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada martā lidostā apkalpoti 33 275 pasažieri, kas ir par deviņiem tūkstošiem ceļotāju vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tomēr, salīdzinot ar 2020.gadu, pasažieru skaita kritums martā joprojām ir ievērojams – 86%, turklāt jāņem vērā, ka pērnā gada marta otrajā pusē Latvijas valdība gandrīz pilnībā apturēja starptautisko aviosatiksmi, norāda lidostā.

Salīdzinot ar pirmskrīzes rādītājiem 2019.gadā, pasažieru skaita kritums martā ir gandrīz 94%, bet kopumā 1.ceturksnī lidostā apkalpoto pasažieru skaits ir samazinājies par 93%.

Lielāko daļu jeb 69% no 2021.gadā apkalpotajiem pasažieriem pārvadāja nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", 10% – Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair", bet 5% – "Lufthansa". Transfēra pasažieru skaits šā gada pirmajos trīs mēnešos veidoja 13% no kopējā pasažieru skaita.

Martā no lidostas "Rīga" bija iespēja aizlidot uz 33 regulāro pārvadātāju piedāvātajiem galamērķiem, no kuriem populārākie bija Amsterdama, Frankfurte un Londona. Lidojumus no lidostas "Rīga" pagājušajā mēnesī atsāka Polijas lidsabiedrība "LOT" un Baltkrievijas gaisa pārvadātājs "Belavia".

Šā gada martā lidostā "Rīga" apkalpoti 1424 lidojumi. Visvairāk – 657 lidojumus – martā veica regulārie pasažieru pārvadātāji, 303 bija biznesa aviācijas lidojumi, savukārt 245 lidojumus veica kravu pārvadātāji. Kopumā šā gada 1.ceturksnī lidostā pacēlušies un nosēdušies 4249 gaisa kuģi un lidojumu skaits 2021.gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājies par 77%.

Martā lidostā "Rīga" apkalpotas 2283 tonnas kravu, un tas ir lielākais vienā mēnesī apkalpoto kravu apjoms šogad. Salīdzinājumā ar 2019.gada martu kravu apjoms ir palielinājies par 0,2%. Tomēr kopumā 2021.gada trijos mēnešos salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu kravu apjoms ir samazinājies par 13%, savukārt pret 2020. gadu vērojams pieaugums 1,5% apmērā. Ietekmi uz lidostā apkalpoto kravu apjomu joprojām atstāj regulāro pasažieru lidojumu samazinājums, taču tieši kravu lidojumu segmentā vērojams būtisks pieaugums – šajos lidojumos pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar 2019.gadu, ir dubultojies (+51,8%).