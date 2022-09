'Pasažieru vilciena' komanda Pilzenē apgūs jauno elektrovilcienu vadību

No 2022. gada 6. līdz 8. septembrim AS "Pasažieru vilciens" mašīnistu un instruktoru komanda "'Škoda Vagonka" ražotnē Pilzenē, Čehijā intensīvās teorētiskās un praktiskās apmācībās detalizēti apgūs jauno elektrovilcienu vadību. To praktiskā daļa notiks pirmajā Latvijai domātajā elektrovilcienā, kas tiek testēts Pilzenē. Apmācītie "Pasažieru vilciena" darbinieki piedalīsies elektrovilcienu testēšanā Latvijā, informē AS "Pasažieru vilciens".

Apmācības vadīs "Škoda Vagonka" speciālisti. Tajās apgūs elektrovilciena vispārējo uzbūvi un pamatsistēmas: virsbūvi, starpvagonu savienojumus un pārejas, ratiņus, elektrisko aprīkojumu, elektroniku un programmatūru, augstsprieguma un zemsprieguma aprīkojumu, bremžu sistēmu, interjera aprīkojumu, palīgsistēmas (labierīcības, apsilde un gaisa kondicionēšana, logi un durvis). "Pasažieru vilciena" darbinieki praksē instruktora uzraudzībā sāks apgūt elektrovilciena ekspluatāciju, vadīšanu, kā arī pārbaudīt to darbībā.

AS "Pasažieru vilciens" visus 32 elektrovilcienus, kuri būs pilnībā gatavi pasažieru pārvadājumiem, saņems līdz 2023. gada beigām. Katrs no tiem sastāvēs no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums būs 109 metri. Katrā vilcienā būs sēdvietas 436 pasažieriem. Vilcienos būs viena līmeņa iekāpšana no modernizētām pasažieru platformām, kas ne tikai nodrošinās pakalpojuma pieejamību ikvienam, bet arī saīsinās pasažieru izkāpšanas/iekāpšanas laiku pieturvietās. Pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas ātrumu veicinās arī platākas vilcienu durvis.

Jaunajos elektrovilcienos būs klimata kontrole, ergonomiski sēdekļi, mūsdienu prasībām atbilstošas labierīcības. Tie būs aprīkoti ar video un audio informēšanas sistēmām, WiFi pieslēgumu, sola uzņēmumā. Vilcienu gaita, salīdzot ar pašlaik lietošanā esošajiem, būs vienmērīgāka un trokšņu līmenis salonos būs zemāks. Jauno vilcienu konstruktīvais ātrums būs līdz 160 km/h (pašlaik – 120 km/h). Maksimālo ātrumu būs iespējams attīstīt iecirkņos, kur to nākotnē ļaus dzelzceļa infrastruktūra.

Pēc jauno elektrovilcienu iegādes AS "Pasažieru vilciens" varēs ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos. Tas nozīmē, ka darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Paredzēts, ka ar jaunajiem vilcieniem izpildīs reisus Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas virzienā.

Visa projekta kopējās izmaksas ir 257,889 miljoni eiro, un 23 jauno elektrovilcienu sastāvu iegāde plānota ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114,211 miljonu eiro apmērā.