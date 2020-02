'Pasažieru vilciens' cer pirkt jaunus dīzeļvilcienus; nepieciešami 10 miljoni eiro

Lai risinātu problēmas, kas AS “Pasažieru vilciens” (PV) radušās saistībā ar Krievijas ražotāja PAO “Zvezda” iekļaušanu ASV sankciju sarakstā, paredzēts iegādāties trīs līdz septiņus jaunus dīzeļvilcienus, kam varētu būt nepieciešami aptuveni 10 miljoni eiro, trešdien Latvija Radio sacīja PV valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Jau vēstīts, ka pēc PAO "Zvezda" iekļaušanas sankciju sarakstā, PV nevar no šī ražotāja iegādāties rezerves daļas septiņu dīzeļdzinēja vilcienu remontam.

Grigulis sacīja, ka problēmas ir visu laiku dīzeļvilcienu dzinējiem un tās jārisina visu laiku. Vilcieni ir no pagājušā gadsimta, PV vilcienu parks ir diezgan vecs, tāpēc "sankciju jautājums" ir aktualizējis nepieciešamību vilcienu parku nomainīt. Pēdējos divos gados jau strādāts pie tā un sankcijas bijušas tikai katalizators.

Viņš stāstīja, ka Eiropā kopējās tendences ir pāreja uz vilcienu kustību, kā arī uz klimatneitrālām tehnoloģijām, kam dīzeļvilcieni neatbilst. Vilcieni ar elektrības piedziņu ir tie, kas varētu attīstīties nākotnē.

Taču Latvijā nav skaidra plāna ar dzelzceļa līniju elektrifikāciju, un nav plānots visas līnijas elektrificēt, tāpēc uzreiz iegādāties tieši elektrovilcienus nav iespējams, tāpēc PV uzmanības lokā jaunu vilcienu iegādei ir tie uzņēmumi, kas piegādā dīzeļvilcienus kaimiņvalstīm. Šobrīd jau ir notikušas tikšanās vairākiem pretendentiem. Ja tiks dotas nepieciešamās sankcijas, tad tiks izsludināts iepirkums.

Pašreiz PV ir 22 vilcieni un tā iespējams nodrošināt kustību esošajā līmenī, taču nākotnē būtu nepieciešams atjaunot kustību slēgtajās līnijās un izlabot tajās, kur vilcieni pārvietojas ļoti reti.

Jau vēstīts, ka PV pārvadājumiem šobrīd izmanto kopumā 22 dīzeļvilcienu sastāvus, no kuriem septiņi ir DR1A modeļa dīzeļvilcieni ar Krievijas ražotāja "Zvezda" motoriem. Pastāv iespējamība, ka jau 2020. gada pirmajā pusē vairākus no PV cībā esošajiem sastāviem nevarēs izmantot, uzņēmums būs spiests DR1A sastāvus atstādināt no ekspluatācijas neplānotu dzinēja bojājumu gadījumos.

Jau 22. janvārī posmā Ludza-Zilupe tika atcelts vilciens DR1A dzinēja bojājuma dēļ.

Saskaņā ar izstrādātajiem scenārijiem arī pēc uzņēmuma rīcībā esošā vilcienu skaita iespējamās samazināšanās pasažieru pārvadājumi tiks veikti līdzšinējā apjomā, taču, iespējams, atsevišķos reisos samazināsies pasažieru komforts, jo visiem braucējiem netiks nodrošinātas sēdvietas.