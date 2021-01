'Pasažieru vilciens' izbeidzis iepirkumu par astoņu jaunu dīzeļvilcienu iegādi

Ņemot vērā to, ka Eiropas Komisijas institūcijas neatbalstīja finansējuma pārdali AS "Pasažieru vilciens" projektam "Pasažieru dīzeļvilcienu ritošā sastāva modernizācija", kā arī jaunu dīzeļvilcienu iegādei netika piešķirts finansējums no valsts budžeta, AS "Pasažieru vilciens" iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu izbeigt 2020.gada 2.maijā izsludināto iepirkumu par astoņu jaunu dīzeļvilcienu iegādi, informēja AS "Pasažieru vilciens" pārstāve Agnese Līcīte.

Iepirkums par astoņu jaunu dīzeļvilcienu piegādi šogad tika uzsākts, lai pēc iespējas drīzāk aizstātu šobrīd "Pasažieru vilciena" rīcībā esošos DR1A modeļa vilcienus ar PAO "Zvezda" dzinējiem.

Iepriekš "Pasažieru vilciena" izstrādātais neelektrificēto līniju biznesa modelis paredzēja pakāpenisku visu dīzeļvilcienu parka nomaiņu laika posmā no 2022. līdz 2034.gadam, sākotnēji iegādājoties astoņus jaunus dīzeļvilcienus, lai pēc iespējas ātrāk varētu aizstāt DR1A modeļa vilcienus, kam sekotu jaunu akumulatora vilcienu un bimodālu vilcienu iegāde.

Vienlaikus turpinās 32 jauno elektrovilcienu ražošana, un pirmie "Škoda Vagonka" ražotie elektrovilcieni tiks piegādāti 2022.gadā, norāda Līcīte. "Pēc jauno elektrovilcienu iegādes AS "Pasažieru vilciens" varēs ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos, proti, noslogotākajos laikos – darba dienu rītos un vakaros – vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Šie vilcieni kursēs Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas virzienā," informē "Pasažieru vilciens" pārstāve.

Globālie vides aizsardzības mērķi prasa samazināt emisijas transporta nozarē, tādēļ AS "Pasažieru vilciens" sadarbībā ar Satiksmes ministriju jau strādā pie risinājumiem, kas ļautu aizstāt uzņēmuma rīcībā esošos dīzeļvilcienus ar citiem, videi draudzīgākiem vilcienu veidiem, viņa skaidro.

Neelektrificēto dzelzceļa līniju attīstība un dīzeļvilcienu aizstāšana ar videi draudzīgākiem vilcienu veidiem tiks plānota, ņemot vērā kopējo valsts dzelzceļa transporta attīstības politiku tai skaitā, ievērojot dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānus. Kā viens no risinājumiem varētu būt bimodālu vilcienu vai cita videi draudzīga vilces veida vilcienu iegāde, un šādu vilcienu iegādes priekšrocība būtu arī iespēja piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, informē uzņēmumā.

AS "Pasažieru vilciens" dibināts 2001.gada 2.novembrī un ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā. AS "Pasažieru vilciens" ir patstāvīgs valsts īpašumā esošs uzņēmums.