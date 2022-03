'Pasažieru vilciens': jauno elektrovilcienu piegāžu sākotnējā plānā kara dēļ varētu būt nobīdes

Jauno elektrovilcienu piegāžu sākotnējā plānā kara Ukrainā dēļ varētu būt nobīdes, kā arī nāksies meklēt jaunus vilcienu piegādes ceļus, jo nepieciešamo sliežu platuma dēļ tos bija plānots piegādāt caur Ukrainas un Baltkrievijas teritoriju, teica AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Viņš stāstīja, ka uzņēmuma ar "Škoda" pārstāvjiem sazinās katru dienu.

"Pašlaik viņiem problēmas sagādā atsevišķu komponenšu iegāde. Tāpat tagad jautājums ir, kā vilcienus piegādāt Latvijai. Sākotnēji bija plānots, ka vilcieni no Čehijas tiks piegādāti caur Ukrainas un Baltkrievijas teritoriju, jo tur ir tāds pats sliežu platums kā Latvijā. Tagad tas notikt nevarēs. Līdz ar to pašlaik tiek izskatītas alternatīvas piegādes iespējas," sacīja Grigulis.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka visi šie jautājumi ir ražotāja risks.

Tāpat Grigulis minēja, ka lielu nepieciešamā metāla daudzumu "Škoda" iepirka vēl pirms kara sākuma, un tas tiek uzglabāts "Škoda" noliktavās. Tādēļ lielam vilcienu apjomam komponentes jau ir iegādātas. Tomēr vilciens nesastāv tikai no sānu un grīdas blokiem, bet ir arī ļoti daudz mazu komponenšu.

"Par to, kā tagadējā situācija ietekmēs tālāko vilcienu ražošanu, mums vēl būs daudz diskusiju. Tomēr pašreiz jau ir indikācijas, ka būs novirzes no sākotnējā plāna. Cik tās būs būtiskas, atkarīgs no "Škoda" spējas ātri atrast alternatīvas," sacīja Grigulis.

Jau ziņots, ka dienu pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, proti, 23.februārī, "Škoda Vagonka" vadītājs Martins Bednarzs norādīja, ka pirmo elektrovilcienu testēšanai Latvijā varētu nodot šogad martā vai aprīlī. Savukārt visus 32 elektrovilcienu sastāvus "Škoda" apņēmusies piegādāt līdz 2023.gada beigām. "Sākot no maija mēs piegādāsim vilcienu sastāvus tā, lai jau vasarā tos varētu sākt lietot pasažieri," teica Bednarzs.