'Pasažieru vilciens' plāno nodrošināt vilcienu kustības grafika izpildi pilnā apjomā

Reaģējot uz ziņām par izmaiņām attiecībā uz ārkārtējo situāciju un ar to saistītājiem ierobežojumiem, AS "Pasažieru vilciens" atsauc iepriekš izskanējušo informāciju par iespējamo vilcienu reisu samazinājumu un plāno nodrošināt apstiprinātā vilcienu kustības grafika izpildi pilnā apjomā, informē uzņēmums.

"Mūsu darbinieku un pasažieru drošība valstī noteiktajā ārkārtas situācijā ir mūsu galvenā prioritāte. Esam gandarīti par valdības pieņemto stratēģisko lēmumu, kas ļaus akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" kā vienīgajam iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu visā Latvijas teritorijā, nodrošināt sabiedrībai tik kritiskā situācijā nepieciešamo pakalpojumu nepārtrauktību. Pateicoties efektīvai sadarbībai ar nozares atbildīgajām institūcijām – Satiksmes ministriju un Autotransporta direkciju, ir rasts saprātīgs kompromiss starp epidemioloģiskās drošības pasākumiem un sabiedrībai akūti nepieciešamo pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu esošajā apjomā. Lai arī joprojām mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem savā ikdienas darbībā, tomēr šis lēmums ļaus "Pasažieru vilcienam" turpināt nodrošināt precīzu un pilnvērtīgu vilcienu kustību, pasažieriem nezaudējot nevienu reisu", skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Ārkārtējās situācijas laikā sabiedriskajā transportā paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi un pakalpojumi tiek nodrošināti nedrošajā jeb sarkanajā režīmā, t.i., lai pakalpojumus saņemtu nav nepieciešams darbspējīgs sertifikāts. Līdz ar to AS "Pasažieru vilciens" pakalpojumi ir pieejami visiem iedzīvotājiem – kā vakcinētiem, tā nevakcinētiem. Stiprināti gan spēkā esošie drošības pasākumi uzņēmuma vilcienos, gan ieviesta virkne jaunu pašā uzņēmumā. Šobrīd lielākā daļa darbinieku jau ir vakcinēta, un uzņēmuma darba aizsardzības speciālisti turpina aktīvi organizēt vakcinācijas pasākumu procesu.

Pēc Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" AS "Pasažieru vilciens" darbinieki aktīvi turpināja vakcinēšanos, lai laikus saņemtu derīgu vakcinācijas sertifikātu. Vakcinēšanos uzņēmumā šobrīd ir pabeiguši vai uzsākuši 96% uzņēmuma darbinieku, kuriem 2021. gada 15. decembrī būs derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Līdz ar to lielākā daļa AS "Pasažieru vilciens" darbinieku varēs turpināt veikt savus darba pienākumus, saskaņā ar valstī spēkā esošo tiesisko regulējumu. Lai nodrošinātu iespēju turpināt darbu arī pēc pārejas perioda beigām un sniegt pakalpojumu drošā vidē, uzņēmums visiem "Pasažieru vilciena" darbiniekiem turpinās sniegt informāciju par vakcinācijas nozīmīgumu ar zinātniski pamatotu informāciju, kā arī darbinieku ērtībai sniedz atbalstu vakcinācijas pasākumos.