'Pasažieru vilciens' valdē iecelts Raitis Nešpors

Noslēdzies konkurss uz AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa amatu finanšu vadības jomā, un AS "Pasažieru vilciens" padome valdes locekļa amatā ir ievēlējusi Raiti Nešporu ar pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Amata pienākumus jaunais valdes loceklis sāks pildīt 15. aprīlī, informē uzņēmumā.

Izsludinātajā konkursā uz AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa amatu kopumā saņemti 26 pieteikumi. Konkurss organizēts trīs kārtās, kurās tika vērtētas gan kandidātu zināšanas un pieredze finanšu vadībā, risku vadībā vai kvalitātes vadībā, gan izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un labu korporatīvās pārvaldības praksi, gan kandidātu sniegtais redzējums par AS "Pasažieru vilciens" attīstības virzieniem tuvākajos gados, uzņēmuma izaicinājumiem un iespējām. Lielāko punktu skaitu konkursā ieguvis Nešpors, un nominācijas komisija pieņēmusi lēmumu AS "Pasažieru vilciens" valdes locekļa amatam virzīt viņa kandidatūru.

Nešporam ir profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un iestāžu un organizāciju vadībā. Viņam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze vadošos amatos – ir bijis finanšu direktors lielos uzņēmumos un valdes loceklis dažādu nozaru privātos un valsts sektora uzņēmumos, norāda AS "Pasažieru vilciens". Nešpors iepriekš ir bijis VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētājs, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padomes loceklis, pildījis finanšu direktora pienākumus SIA "East-West Transit".