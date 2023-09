AS "Pasažieru vilciens" veic aprēķinus līgumsodam par laikā nepiegādātiem jaunajiem "Škoda" elektrovilcieniem, pavēstīja "Pasažieru vilciena" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līgumā ir paredzēts līgumsods par nodošanas termiņa kavējumu, un līgums paredz līgumsodu 0,05% no vilciena cenas dienā par pirmajām 30 nokavētajām dienām. Ja kavējums ir ilgāks, tad līgumsods paredzēts 0,1% no vilciena cenas dienā. Līgumsods ir ierobežots apmērā - 10% no vilciena cenas jeb 737 800 eiro.

Gala aprēķini par līgumsodu tiks veikti brīdī, kad vilcieni tiks nodoti "Pasažieru vilciena" īpašumā un ņemot vērā nepārvaramās varas apstākļus.

Atbilstoši grafikam 23 no 32 jaunajiem elektrovilcieniem bija jau jābūt piegādātiem, proti, nodotiem ekspluatācijā, taču pagaidām neviens nav piegādāts, lai arī pirmie divi jauno elektrovilcienu vagoni Rīgā tika nogādāti jau pirms nedaudz vairāk nekā gada - 2022.gada jūnijā.

"Pasažieru vilciena" pārstāvji iepriekš atzinuši, ka uzņēmums prasīs "Škoda" maksāt līgumsodu par jauno elektrovilcienu savlaicīgu nepiegādāšanu. Maksimālais līgumsods par katra vilciena piegādes kavēšanu ir 10% no vilciena cenas. Tādējādi atbilstoši spēkā esošajam grafikam, pēc Latvijas Televīzijas raidījuma "de facto" ziņotā, "Pasažieru vilcienam" būtu tiesības prasīt "Škoda" maksāt līgumsodu vairāk nekā 16 miljonu eiro apmērā.

Par vilcieniem, ko "Škoda" līdz gada beigām nepagūs piegādāt, Latvija zaudēs Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Visa projekta kopējās izmaksas paredzētas 257,889 miljonu eiro apmērā, tostarp 23 no pavisam 32 jauno elektrovilcienu sastāvu iegāde plānota ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114,211 miljonu eiro apmērā. Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem.

Paredzēts, ka ar jaunajiem vilcieniem izpildīs reisus Aizkraukles, Tukuma, Saulkrastu un Jelgavas virzienā.