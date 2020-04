Pašmāju IT uzņēmums iekaro ārvalstu tirgus un nes Latvijas vārdu pasaulē

No Brazīlijas banku drošības uzraudzības līdz japāņu autobūvei, pasaules mēroga telekomunikācijas grandiem, lielākajiem mazumtirgotājiem un lidostām, un ministrijām – tik liela ir pašmāju IT uzņēmuma "Zabbix" darbības amplitūda. Uzņēmumam piecpadsmit darbības gados izdevies kļūt par pasaulē vienas no pieprasītākajām IT monitoringa programmatūras nodrošinātājiem. Attēlā uzņēmuma dibinātājs un vienīgais īpašnieks Aleksejs Vladiševs.

Pirms 15 gadiem – 2005. gada 12. aprīlī, dienā, kad tiek atzīmēts arī pirmais lidojums kosmosā 1961. gadā, tika dibināta SIA "Zabbix" – atvērtā pirmkoda programmatūras uzņēmums. Uzņēmuma dibinātājs un vienīgais īpašnieks – Aleksejs Vladiševs ir atvērtā pirmkoda programmatūras, kas arī tiek saukta par "Zabbix", autors. Sākotnēji radījis to savas toreizējās darbavietas vajadzībām, vēlāk nolēmis to attīstīt un pielāgot dažādām IT infrastruktūras uzraudzīšanas vajadzībām. Programmatūra ir paredzēta IT infrastruktūras resursu veiktspējas un pieejamības uzraudzībai un izsekošanai. To plaši pielieto visā pasaulē un Latvijā dažādās nozarēs – finanšu, aviācijas, tirdzniecības, izglītības, valsts un pašvaldību, kā arī organizāciju IT infrastruktūras monitorēšanai.

Pieejamība kā izaicinājums kvalitātei

Programmatūra tika izstrādāta vairāk nekā divdesmit gadus atpakaļ, vēl pirms uzņēmuma dibināšanas. Līdz tam vairākus gadus tā tika noslīpēta un attīstīta, un tika meklēts apliecinājums tās pieprasījumam. Uzņēmuma dibināšana bija nākošais solis – paša radītā produkta pārejai uz biznesa risinājumu, ko noteica pirmo lietotāju atsauksmes un vajadzības – ne tikai izmantot programmatūru, bet arī pieprasījums tās uzturēšanai un tehniskajam atbalstam. Tā radās pirmā nepieciešamība tās komercializēšanai.

Viens no būtiskākajiem soļiem ir ne tik ierastā izvēle veidot atvērtā pirmkoda programmatūru, kas nozīmē, ka programmatūras izejas kods ir pieejams ikvienam, to var brīvi lejupielādēt, pārbaudīt un pielāgot pēc katra lietotāja vajadzībām. "Man tā bija dabiska izvēle – nodrošināt programmatūras pieejamību visiem un iespēju ikvienam pārbaudīt tās kvalitāti," savu izvēli deviņdesmito gadu beigās skaidro Vladiševs. "Par lēmumu izveidot uzņēmumu joprojām esmu pateicīgs saviem draugiem un bijušajiem kolēģiem, viņu atbalsts bija ļoti svarīgs tajā brīdī," piebilst Vladiševs.

Produkta reklamēšanā līdz šim nav ieguldītas tikpat kā nekādas investīcijas. Programmatūras popularitāte izplatījusies dabiski – "no mutes mutē". Tieši kvalitāte joprojām palikusi kā galvenā vērtība un dzinējspēks ne tikai uzņēmuma vadītājam, bet visai komandai.

""Zabbix" monitoringa risinājums ir ne tikai manis radītais produkts, kas pāraudzis uzņēmumā, bet es to redzu kā savu ieguldījumu pasaules biznesa un IT vides drošības un pārredzamības uzlabošanā. Viens no lielākajiem ieguvumiem no šiem piecpadsmit kompānijas gadiem ir tas, ka "Zabbix" ir pieejams ikvienam – globālām kompānijām, institūcijām, privātpersonām – ikviens var gūt labumu no tā," par savu vīziju produkta līdzšinējā attīstīšanā teic Vladiševs. Šī brīža attīstības virziens ir viens – nostiprināt savas pozīcijas un kļūt par Nr. 1 IT monitoringa risinājumu arī tirgos, kas līdz šim netika apgūti.

Ar centru Rīgā un darbību visā pasaulē

Šodien "Zabbix" galvenais birojs atrodas Latvijā, Rīgā, bet uzņēmuma darbinieki strādā attālināti visā pasaulē. Šo piecpadsmit gadu laikā dibinātas trīs uzņēmuma meitas filiāles – Japānā, ASV un tikai pagājušajā gadā – arī Krievijā. Kopumā uzņēmums nodarbina ap 70 darbiniekiem Latvijā, pieci Krievijā, viens Ukrainā un vairāk nekā 10 Japānā. Viens no uzņēmuma veiksmes faktoriem šo gadu laikā izrādījās aktīva partneru tīkla izveide – piesaistot vietējās IT profesionāļu kompānijas no visas pasaules, kas nodrošina uzņēmuma pakalpojumu pieejamību vairāk nekā 20 dažādās valodās. "Man ir svarīgi, ka "Zabbix" ir Latvijas uzņēmums un programmatūra ir pasaules klases produkts. Svarīgi nodarbināt vietējo kapitālu. Svarīgi, ka mūsu gada galvenais pasākums notiek Rīgā, Latvijā, nevis Sanfrancisko, ASV. "Zabbix" dēļ uz Latviju ierodas simtiem IT profesionāļu no Amerikas, Eiropas, Ķīnas un visas pasaules. Un mēs viņiem parādām Latviju, viņi zina, ka šeit ir ne tikai profesionāls bizness un augsti attīstīti produkti, bet viņi atgriežas šeit atvaļinājumos, biznesa saliedēšanas braucienos un atved līdzi citus," stāsta Vladiševs.

Foto: Nadežda Sorokina

Viesnīcas "Radisson Blu Latvia" ieeja "Zabbix" samita laikā 2019. gadā.

Nezaudē jaudu

Lai arī Covid-19 izraisītā globālā pandēmija ietekmējusi arī "Zabbix", uzņēmuma darbība turpinās ar 90% jaudu. Uzreiz pēc Latvijas valdības izziņotā "karantīnas perioda" uzņēmums vienas dienas laikā nodrošinājis attālināto strādāšanu gandrīz 70 Rīgas birojā strādājošajiem. Darbs pie programmatūras izstrādes turpinās ierastā laika plānā, visai komandai esot attālināti. Lielākās izmaiņas skārušas tieši apmācības un pasākumus – uzņēmums atcēlis visas apmācības programmas, ko organizē visā pasaulē. Uzņēmuma treneri un konsultanti visi atgriezušies mājās un šobrīd turpina darbu attālināti. Tāpat drošības dēļ pārceltas četras no desmit plānotajām starptautiskajām "Zabbix" lietotāju konferencēm – Brazīlijā, Vācijā, Čehijā un Krievijā.

SIA "Zabbix" dibināta 2005. gadā. Tas ir starptautisks programmatūras izstrādes uzņēmums, kas izveidots Latvijā. Filiāles pasaulē atvērtas Amerikas Savienotajās Valstīs, Japānā un Krievijā. Uzņēmuma vadošais produkts ir "Zabbix" – atvērtā pirmkoda programmatūra, kas ir paredzēta IT infrastruktūras resursu veiktspējas un pieejamības uzraudzībai un izsekošanai. Uzņēmumam ir vairāk nekā 160 partneru visā pasaulē.

"Zabbix" klientu vidū ir vieni no lielākajiem telekomunikāciju, finanšu, izglītības, mazumtirdzniecības, veselības aprūpes un valdības organizācijām visā pasaulē, daudzi no tiem ir iekļauti "Fortune 500" sarakstā. Uzņēmuma Latvijas klientu un lietotāju vidū ir tādi uzņēmumi un organizācijas kā "Citadele", "DEAC", Rīgas Tehniskā universitāte, Valsts Ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra u.c.

SIA "Zabbix" apgrozījums 2018. gadā sasniedzis 5,4 miljonus eiro, peļņa palielinājusies līdz 2,6 miljoniem eiro, liecina "Crediweb" dati. 2018. gadā uzņēmums samaksājis nodokļos 883 tūkstošus eiro, bet pērn – 1,6 miljonus eiro. "Zabbix" nav nodokļu parādu. Darbinieku skaits 2018. gadā bijis 45, 2019. gadā – 55. Pārskats par 2019. gadu vēl nav pieejams.