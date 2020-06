Pašmāju 'LightSpace Technologies' saņem divu miljonu eiro atbalstu cīņai ar Covid-19

Pirmdien Eiropas Komisija paziņoja, ka ar Eiropas Inovācijas padomes (EIP) pilotshēmas "Accelerator" starpniecību tā 36 uzņēmumiem piešķīrusi gandrīz 166 miljonus eiro koronavīrusa pandēmijas apkarošanai. No Latvijas atbalstu 2 253 125 eiro apmērā saņems augsto tehnoloģiju uzņēmums SIA "LightSpace Technologies", portālu "Delfi" informēja EK.

Uzņēmums radīs ļoti augstas kvalitātes nākamās paaudzes 3D optiskās brilles mediķiem, kas īpaši piemērojas redzei un izmantojamas gan profilaktiskām apskatēm, gan procedūrām, gan izglītības un pētniecības nolūkiem.

Papildus finansējumam koronavīrusa pandēmijas apkarošanai, vēl 36 uzņēmumi saņems vairāk nekā 148 miljonus eiro ar mērķi palīdzēt īstenot Eiropas atveseļošanas plānu. Tādējādi kopējās investīcijas no ES pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" šajā kārtā sasniegs 314 miljonus eiro.

Izraudzītie 36 uzņēmumi, kas palīdzēs cīnīties ar koronavīrusu, darbosies tādos novatoriskos projektos kā biodekontaminācijas salvešu ražošanas paplašināšana, ventilācijas monitoringa sistēmu izstrāde nolūkā pirmās palīdzības sniedzējiem nodrošināt reāllaika informāciju par pacientu plaušu ventilācijas kvalitāti, antivielu platformas izveide smagu inficēšanās gadījumu ārstēšanai un vēl daudzos citos projektos.

Turklāt vēl citi 139 uzņēmumi, kuri cīnās ar koronavīrusu, bet budžeta ierobežojumu dēļ finansējumu šajā kārtā nesaņēma, ir saņēmuši jaunieviesto Covid-19 izcilības zīmogu. Šī zīme apliecina to priekšlikuma vērtību, un tā šiem uzņēmumiem palīdzēs piesaistīt atbalstu no citiem finansējuma avotiem.

36 uzņēmumi, kuri palīdzēs īstenot Eiropas atveseļošanas plānu, darbosies dažādās nozarēs un projektos. Daži piemēri ir spēcīgāku un augstāku vējturbīnu torņu izgatavošana no koka moduļiem, kas varētu ievērojami samazināt vēja enerģijas izmaksas, organiskā mēslojuma ražošanas sistēma un blokķēdes tehnoloģijā balstīts risinājums, ar ko uzraudzīs, kā ražotājiem sokas ilgtspējīga reciklēšana. Arī šajā jomā tika piešķirti izcilības zīmogi, ko saņēma 679 augstvērtīgi priekšlikumi, kuri izpildīja EIP finansējuma kritērijus, bet kuriem ierobežotā budžeta dēļ finansējumu piešķirt nebija iespējams.

Martā EIP pilotshēmā "Accelerator" pieteicās rekordliels skaits jeb gandrīz 4000 jaunuzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), no kuriem vairāk nekā 1400 iesniedza inovācijas priekšlikumus, kas varētu noderēt cīņā ar koronavīrusa slimības uzliesmojumu. Šā iemesla dēļ šai finansējuma kārtai nesen piešķīra vēl 150 miljonus eiro, kopsummai pārsniedzot 314 miljonus eiro. Atbalsta saņemšanai atlasītie jaunuzņēmumi un MVU pārstāv 16 valstis (12 ES dalībvalstis, Apvienotā Karaliste un trīs asociētās valstis).

No EIP piešķirtā 314 miljonu eiro finansējuma 174 miljoni eiro būs kapitālinvestīcijas. Kopš EIP pilotshēmas "Accelerator" izveides 2019. gada vidū tā tiešās kapitāla investīcijās piedāvājusi saņemt līdz pat 15 miljoniem eiro, kam jāpieskaita vēl 2,5 miljoni eiro dotācijās. Līdz šim uz finansējumu pieteikušies vairāk nekā 10 000 jaunuzņēmumu un MVU, kuri kopā pieprasījuši vairāk nekā 26 miljardus eiro. No 72 uzņēmumiem, kam šodien piešķirts atbalsts, pašu kapitāla atbalstu saņems 46.

Kapitālinvestīcijas ir pakļautas padziļinātai uzticamības pārbaudei, un tās pārvaldīs topošais EIP fonds, kas aktīvi meklēs līdzinvestorus. EIP atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem ir arī pieejams plašs izaugsmes vadības, mentoringa un konsultatīvo/uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumu klāsts. Pirmo reizi šos pakalpojumus piedāvās arī Covid-19 izcilības zīmoga saņēmējiem.

EIP atbalsts revolucionārām idejām, kuru mērķis ir palīdzēt apkarot koronavīrusu, ir daļa no kopīgajiem ES pūliņiem pārvarēt krīzi. 4. maijā Komisija rīkoja līdzekļu devēju konferenci globālai cīņai pret koronavīrusu, kurā līdz šim piesaistīti 9,8 miljardi eiro. Šajā pasākumā Komisija apņēmās piešķirt 1,4 miljardus eiro, no kuriem 1 miljards eiro nāk no programmas "Apvārsnis 2020", un šī summa ir paredzēta koronavīrusa diagnostikas, ārstēšanas un vakcīnu sadarbīgai izstrādei un vispārējai ieviešanai.

Turklāt Komisija nesen ir nākusi klajā ar vērienīgu Eiropas atveseļošanas plāna priekšlikumu. Lai nodrošinātu, ka atveseļošana ir ilgtspējīga, vienmērīga, iekļaujoša un taisnīga visām dalībvalstīm, Komisija ierosina izveidot jaunu atveseļošanas instrumentu "Next Generation EU", kas sakņosies spēcīgā, modernā un uzlabotā ES ilgtermiņa budžetā. Šā jaunā atveseļošanas instrumenta ietvaros ir ierosināts par 13,5 miljardiem eiro palielināt programmas "Apvārsnis Eiropa" budžetu, no kura līdzekļiem Eiropā atbalstīs ar veselību un klimatu saistītas pētniecības un inovācijas darbības, tai skaitā revolucionāru inovāciju jaunuzņēmumos un MVU.