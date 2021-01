Pastāv risks izsniegt nepamatotu atbalstu 'Altum' programmās, brīdina Valsts kontrole

Valsts kontrole norāda uz nepamatota atbalsta sniegšanas riskiem AS "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") administrētajās programmās Covid-19 krīzē cietušiem uzņēmumiem.

Valsts kontrole publiskojusi revīzijas starpziņojumu par Ekonomikas ministrijai (EM) piešķirtajiem līdzekļiem ieskaitīšanai "Altum" rezerves kapitālā saimnieciskās darbības veicēju atbalstam Covid-19 krīzes seku mazināšanai.

Atbalsta programmās viens no nosacījumiem paredz, ka garantiju un aizdevumu nevar piešķirt uzņēmumiem, kuri 2019. gada 31. decembrī jau bija nonākuši grūtībās. Kā viena no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm ir – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitālsabiedrības parakstītā kapitāla. Vienlaikus Latvijas institūcijām uzraudzības un ziņošanas ietvaros jāgūst informācija, kas pierāda, ka atbalsta saņēmēji nebija nonākuši grūtībās 2019. gada 31. decembrī.

Tomēr revīzijā konstatēti astoņi gadījumi, kad saimnieciskās darbības veicējiem aizdevums piešķirts kopumā 604 060 eiro apmērā, pamatojoties uz operatīvajiem finanšu datiem par situāciju 2019. gada 31. decembrī, kuri nenorādīja uz iepriekš minētās grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes iestāšanos, bet pēc valsts aizdevuma piešķiršanas gala finanšu dati par situāciju 2019. gada 31. decembrī norāda, ka uzņēmumiem šī pazīme bija iestājusies.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka šādos gadījumos uzņēmumam ir pienākums atmaksāt "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai.

Revīzijas laikā uz jautājumu par izmaksātā aizdevuma likumību un iespējamo atmaksu EM sniegusi skaidrojumu, ka atbalsta sniedzējam nav pienākums veikt piešķirtā atbalsta piešķiršanas nosacījumu pārvērtēšanu tikai tādēļ, lai gūtu pārliecību par operatīvo datu atbilstību gada pārskata datiem. EM ieskatā, ja atbalsta piešķiršanas brīdī atbalsta sniedzējam nav bijušas šaubas par pamatojumu atbalsta piešķiršanai un sniegtās informācijas korektumu, tad operatīvā pārskata dati ir objektīvs pamats lēmuma pieņemšanai par atbalsta piešķiršanu.

Vienlaikus kā iemeslus operatīvo un gala finanšu datu par situāciju 2019. gada 31. decembrī atšķirībai uzņēmumi ir norādījuši, ka neuzmanības kļūdas dēļ veikts dubults grāmatojums un operatīvie finanšu dati gatavoti steigā pirms grāmatvedības kontu gada inventarizācijas veikšanas.

Lai arī EM minētajā situācija nesaskata riskus, Valsts kontroles ieskatā, ministrijai, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Eiropas Komisiju, būtu nepieciešams veikt izvērtējumu par gadījumiem, kad aizdevums saimnieciskās darbības veicējam tika piešķirts, pamatojoties uz operatīvajiem finanšu datiem, kuri nenorādīja uz grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes iestāšanos, bet pēc aizdevuma piešķiršanas gala finanšu dati norāda, ka uzņēmumam šī pazīme bija iestājusies. Valsts kontrole rosina pārbaudīt šo prasību atbilstību Eiropas Komisijas regulējumam.

"Altum" ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos un citi), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

"Altum" 40% akciju turētājs ir Finanšu ministrija, 30% akciju turētājs – Ekonomikas ministrija un 30% akciju turētājs – Zemkopības ministrija. "Altum" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.