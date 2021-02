Pastāvīgai dzīvei Vidzemē atgriezušies 160 remigranti

Pagājušajā gadā ar remigrācijas koordinatores Vidzemes plānošanas reģionā atbalstu Vidzemi par savu turpmāko dzīvesvietu izvēlējušies 160 cilvēki. Līdzīgi kā citus gadus, arī pagājušajā gadā par mājvietu turpmākajai dzīvei remigranti visbiežāk izvēlējušies Valmieru (97 cilvēki).

2020. gadā Vidzemes koordinatore Ija Groza sagatavojusi 442 personalizētus piedāvājumus tiem, kuri interesējas par atgriešanos Latvijā, Vidzemē. Potenciālo remigrantu lielākā interese par dzīvi Vidzemē bijusi no janvāra līdz martam, kad tika sagatavoti 116 personalizēti piedāvājumi, un tad no jūlija līdz septembrim, kad tika izveidoti 146 piedāvājumi. Daudzi apsvēra iespēju atgriezties Latvijā tieši pēc pirmā koronavīrusa viļņa un to ierobežojošajiem pasākumiem.

Populārākās remigrantu apmešanās vietas bija Valmiera, tai sekoja Cēsu novads (53 cilvēki) un Gulbenes novads (35 cilvēki). Tāpat aizbraucēji izšķīrās par labu dzīvesvietai Alūksnes, Amatas, Madonas, Priekuļu, Pārgaujas, Smiltenes un Valkas novados.

Biežākās ārvalstu mītnes zemes, no kurienes atgriezās remigranti vai izrādīja interesi par atgriešanos, ar lielu pārsvaru bija Lielbritānija – 53%, tad sekoja Īrija, Norvēģija un Vācija. Remigranti savās pagaidu mītnes zemēs bija pavadījuši vidēji 10 – 20 gadus. Aktīvāk, bet ne ar pārāk lielu pārsvaru, par atgriešanos domāja sievietes – 58%. Potenciālie remigranti interesējās par jautājumiem, kas skar gan pašu, gan ģimenes, gan radinieku iespējas atgriezties Latvijā.

Vidzemes remigrācijas kordinatore visbiežāk sniegusi informatīvu atbalstu par nodarbinātību, pārkvalificēšanās iespējām, izglītības nodrošinājumu bērniem, latviešu valodas apguvi, sociālajām garantijām (bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, veselības aprūpi, ģimenes pabalstiem), mājokļa atrašanu un kreditēšanas iespējām, saimnieciskās darbības uzsākšanu, kā arī dažādiem sadzīves jautājumiem (auto reģistrēšanu, sakariem, drošības jautājumu, dzīves izmaksām Latvijā, uzturlīdzekļu piedziņa u.c.), nepilsoņu integrāciju, iespējām saņemt psiholoģisko atbalstu un citiem jautājumiem.

2020. gadā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību pasaulē un Latvijā daudz jautājumu bijis par ceļošanas un atgriešanās iespējām un nosacījumiem pie mums ārkārtējās situācijas laikā, kad slēgtas robežas un atcelti avioreisi, kā arī par pašiozolācijas ievērošanu, "Covidpass" un citiem jautājumiem, kas saistīti ar dzīves paradumu maiņu pandēmijas ierobežošanas dēļ.

Groza secina: "Remigrācijas process, kaut arī šķiet nemanāms, notiek. Cilvēki ārkārtējos apstākļos augsti vērtē dzimtās mājas izjūtu un savu tuvinieku atbalstu, atrašanos drošībā un daudzveidīgās iespējas Latvijā."