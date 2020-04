Pašvaldību investīciju projektiem novirzīs 150 miljonus eiro

Investīciju plānam pašvaldībām tiks piešķirts papildu finansējums 150 miljonu eiro apmērā, pirmdien vienojusies finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītā darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam.

Finanšu ministrijā (FM) stāstīja, ka, izvērtējot plānoto investīciju aktualitāti un jaunos apstākļus ekonomikā reģionos un valstī kopumā, pašvaldību atbalsta projektiem tiks pārdalīts Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu 150 miljonu eiro apmērā.

"Valsts ekonomikas lejupslīdes laikā ES fondu finansējums jāiegulda efektīvākajos projektos. Atbalsts tiks piešķirts tautsaimniecībai būtiskiem projektiem ar augstu gatavības pakāpi," norādīja FM.

Papildu finansējums tiks piešķirts no aizdevuma, kas saņemts no Ziemeļu Investīciju bankas (ZIB). Paredzams, ka pašvaldības aizņēmu projektu realizēšanai varēs saņemt no Valsts kases un izdevīgiem nosacījumiem. Finansētas tiks gan projektu attiecināmās, gan neattiecināmās izmaksas.

Vienlaicīgi FM piebilda, ka darba grupa turpina uzklausīt visu nozaru ministriju sniegto informāciju par ES fondu ieviešanas progresu un diskutē par priekšlikumiem ES fondu finansējuma pārdalēm. Pēc finansējuma iespēju un vajadzību apkopojuma FM sagatavos priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalēm.

Gala lēmums par ES fondu pārdalēm tiks iesniegts izskatīšanai FM vadītajā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas vadības grupā, bet maija sākumā šos priekšlikumus virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā. Pēc priekšlikuma apstiprināšanas Ministru kabinetā tiks grozīta ES fondu darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība".

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā no 13. marta līdz 12. maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne aizliegumu un ierobežojumu, kas atstāj negatīvu ietekmi uz daudzām uzņēmējdarbības nozarēm. Ņemot vērā sarežģīto situāciju, valdība un Saeima lēmusi par dažādām atbalsta formām uzņēmējiem un krīzes dēļ bez darba un ienākumiem palikušajiem cilvēkiem.