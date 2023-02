PATA iegādājas 27 jaunas 'Scania' kravas automašīnas

Meža apsaimniekošanas un kokrūpniecības uzņēmums "PATA grupa" ir papildinājis savu autoparku ar 27 jaunām "Scania" kravas automašīnām, kļūstot par Baltijā lielākā meža tehnikas autoparka īpašnieku, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma loģistikas vadītājs Kaspars Liepiņš-Liepa.

Kopējās investīcijas autoparka paplašināšanā sasniedza teju 8 miljonus eiro, un tās esot daļa no PATA grupas zaļās attīstības investīciju programmas, ko uzņēmums īsteno, lai samazinātu ietekmi uz vidi, tai skaitā CO2 izmešus.

"Šobrīd ar pārliecību varu teikt, ka mums ir ne vien Baltijā lielākais meža nozares specializētās tehnikas autoparks ar vidējo tehnikas vecumu – 2 gadi, bet arī spēcīgākā un profesionālākā komanda ar ļoti pieredzējušiem un atbildīgiem kokvedēju autovadītājiem. Jaunās "Scania" automašīnas būs labs papildinājums PATA grupas autoparkam, ļaujot vēl efektīvāk apkalpot ne vien grupas uzņēmumus, bet arī citus meža īpašniekus," norāda Liepiņš-Liepa.

PATA grupa no "Scania" saņems 21 kokvedēja sastāvu un 6 vilcēju sastāvus koksnes beramkravu pārvadāšanai. Noslēdzoties šim autoparka paplašināšanas projektam, PATA grupai kopumā būs 90 meža tehnikas autoparka vienības, tai skaitā kokvedēji, šķeldvedēji un šķeldotāji.

Šī paplašināšanās ne vien dos 60 jaunas darbvietas, bet arī palielinās enerģētisko neatkarību, jo uzņēmums spēs daudz ātrāk un mobilāk nodrošināt kurināmās koksnes produktu pārvadāšanu no meža līdz ražotnei un patērētājam.

"PATA grupa" ir Latvijā lielākais pilna cikla meža apsaimniekošanas, kokrūpniecības, koksnes loģistikas un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmums Latvijā. Uzņēmums ir arī viens no lielākajiem privātajiem mežu īpašniekiem. Grupas uzņēmumos visā Latvijā strādā vairāk nekā 700 darbinieki. PATA grupā ietilpst piecpadsmit uzņēmumi, starp tiem nozīmīgākie – SIA "PATA", AS "PATA Strenči", AS "PATA Saldus", SIA "PATA Jēkabpils", SIA "PATA timber", SIA "PATA Finance".

Koncerna mātes uzņēmums "Pata" reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 16,135 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Uldis Mierkalns.