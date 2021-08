'Pata Saldus' akcionāri lems par akciju iekļaušanu biržas alternatīvajā tirgū 'First North'

Mežizstrādes uzņēmuma "Pata Saldus" akcionāri ārkārtas sapulcē 2.septembrī lems par kompānijas akciju iekļaušanu biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North", teikts kompānijas paziņojumā biržai.

"Pata Saldus" akcionāru ārkārtas sapulces, kurā lems par kompānijas akciju izslēgšanu no biržas "Nasdaq Riga", darba kārtība papildināta ar jautājumu par kompānijas akciju tirdzniecības sākšana "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".

Papildu jautājums iekļauts pēc "Pata Saldus" valdes pieprasījuma.

"Pata Saldus" pamatkapitāls ir 579 916,4 eiro apmērā, kuru veido 828 452 akcijas 0,7 eiro nominālvērtībā, tostarp 54 180 akciju ir personāla akcijas, kuras var iegūt tikai kompānijas darbinieki, valdes un padomes locekļi vai pati kompānija, bet biržā ir iekļautas 774 272 akcijas.

Uzņēmuma lielākie akcionāri ir SIA "Saldus mežrūpniecības uzņēmums" (44,38%), kuras patiesais labuma guvējs ir Uldis Mierkalns, SIA "Kubit" (27,82%), kuras vienīgais īpašnieks ir Mierkalns, un SIA "Pata" (22,93%), kura arī pieder Mierkalnam.

Jau vēstīts, ka 2020.gadā "Pata Saldus" strādāja ar 57,618 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,4% vairāk nekā 2019.gadā, kā arī kompānija guva 5,4 miljonu eiro peļņu pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Alternatīvajam tirgum "First North" nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. "First North" tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši "First North" noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.

"Pata Saldus" akcijas biržā "Nasdaq Riga" kotē kopš 1995. gada 14. novembra.