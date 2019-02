Patiesā labuma guvēji nav uzrādīti vairākiem tūkstošiem firmu, ziņo LTV

Latvijā aizvien ir vairāki tūkstoši kompāniju, kuras nav norādījušas patiesos labuma guvējus, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

Šāda prasība ir spēkā kopš pagājušā gada marta. To ieviesa kā vienu no pasākumiem, lai vērstos pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Iespējams, virkne kompāniju vai nu neizprot jaunās normas, vai tās vienkārši ignorē. Bet par iespējamu sodu piemērošanu valsts tikai domā.

Latvija izmainīja likumus un, ar dažiem izņēmumiem, jau kopš pērnā gada marta visu uzņēmumu patiesā labuma guvējiem ir jābūt zināmiem.

Uzņēmumu reģistrs uzskata, ka augsta riska kapitālsabiedrības ir SIA, kuru dalībnieki ir ārvalstu juridiskās personas. Tādu ir aptuveni 4000. No tām šobrīd vairāk nekā 60% jeb 2800 nav atklājušas to patiesā labuma guvējus.

Starp kompānijām, kuru īpašnieki ir ārzemju uzņēmumi, un par kurām "Lursoft IT" datu bāzē nav ziņas par patiesā labuma guvējiem, ir, piemēram, arī tādas zināmas kompānijas kā "RIMI Latvia", "Puratos" vai "CV-Online".

Jaunās normas nav vienkāršas un amatpersonas atzīst, ka ne tikai uzņēmumiem trūkst izpratnes par tām. Arī Uzņēmumu reģistrs uz uzdotajiem jautājumiem ne vienmēr spēj atbildēt.

Patiesā labuma guvējus nav uzrādījusi arī 541 akciju sabiedrība, kas ir aptuveni puse no visām šobrīd aktīvajām, liecina informācijas sistēmas "Lursoft IT" dati. Starp tām ir, piemēram, "Latvija Gāze" un "Nasdaq Riga".

Bet, piemēram, tāds liels uzņēmums, kā "RERE Grupa" norādījis, ka patiesā labuma guvējus nav iespējams noteikt.

"Visgrūtākais ir izpratne par to, kas ir patiesā labuma guvējs, un cik tālu ir jāiet, un kāda informācija ir jānorāda. Tas būtu viens. Otrs - tajās sabiedrībās, kurās ir ļoti sarežģīta īpašuma struktūra, iegūt šo informāciju, ja tie ir ārvalstu partneri un tur ir trīs, četras ķēdes līdz apakšai, tad arī pats process sabiedrībai iegūt šo informāciju varētu būt pietiekami sarežģīts," saka Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina. Viņa arī atzīst, ka ir jāatrod līdzsvars, lai, cīnoties ar nelikumīgiem veidojumiem, pa ceļam nenoposta kādu labu uzņēmumu.

Gadījumā, ja līdz šā gada augustam ārzemju uzņēmumiem piederošās Latvijas firmas nebūs iesniegušas ziņas par patiesā labuma guvējiem, tām draud izslēgšana no reģistra. Pagaidām tas ir bargākais sods.

Šobrīd tiek virzīti arī grozījumi likumā, lai gadījumā, ja par patiesā labuma guvējiem būs melots, varētu krimināli sodīt.

Tiesa, lai pārliecinātos, ka sniegtas nepatiesas ziņas par patiesā labuma guvējiem, pierādītu to un sauktu pie kriminālatbildības, var nākties ieguldīt visai pamatīgu darbu. Valsts ieņēmumu dienests (VID), kas pieaicināts kā eksperts likumu izmaiņām, uzskata - viena no problēmām slēpjas pārlieku lielajā skaidras naudas apritē Latvijā.

Taču nepietiek ar to, ka Uzņēmumu reģistrā ir iesniegtas ziņas par patiesā labuma guvējiem.

Jau pagājušā gada aprīlī darbu bija jāuzsāk Uzņēmumu reģistra datu bāzei, kurā ikvienam tiešsaistē ir pieejama informācija par visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem. Taču – pagājis gads, bet datu bāze aizvien nedarbojas. Tā aizvien pieejama tikai valsts iestādēm, kā arī bankām, taču līgumu izvēlējusies slēgt tikai viena no bankām.

Datu bāze izmaksājusi nepilnu pusmiljonu eiro. Šogad paredzēts ieguldīt vēl līdzekļus, un teorētiski ir cerības to iedarbināt tuvāko mēnešu laikā. Taču tai pašā laikā Uzņēmumu reģistrs jau kopš augusta liedzis izplatīt daļu no firmu dokumentācijas tādām komerciālām datu bāzēm kā "Kredītinformācijas birojs" vai "Lursoft IT". Te ik mēnesi ir vairāki desmiti tūkstoši informācijas pieprasījumu – to izmanto gan uzņēmēji, gan mediji.

Līdz ar to šobrīd ar daļu no Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem dokumentiem var iepazīties tikai fiziski apmeklējot šo iestādi.

Uzņēmumu reģistra budžetā šogad paredzēts vēl gandrīz miljons eiro – gan, lai beidzot datu bāze par noteiktu samaksu kļūtu pieejama visiem, kā arī, lai audzētu darbinieku kapacitāti jaunajām funkcijām.