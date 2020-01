Jaunākie "Lursoft" dati par aizvadīto gadu atklāj tos 20 uzņēmējus, kuri vismaz juridiski jeb uz papīra ir uzskatāmi par rekordistiem, jo viņu saimniecība Latvijā ir mērāma desmitos uzņēmumu, kuros tie ir patiesā labuma guvēji (PLG). Dati atklāj savdabīgu kokteili, kurā ir gan izbijuši baņķieri, redzami būvnieki un tirgotāji, gan arī maz zināmas personas ar neizprotamiem biznesa mērķiem. "Top20" kupli pārstāvēta arī ekspremjera Andra Šķēles ģimene – sieva un divas viņa meitas. Kamēr katra no viņām kā patiesā labuma guvēja reģistrēta vairākos desmitos uzņēmumu, pats Šķēle ir patiesais labuma guvējs vien septiņos uzņēmumos.

Aizvadītā gada "Top20" atklājas labi zināmi uzņēmēji, kuri mērķtiecīgi paplašina savu biznesu, reģistrējot aizvien jaunus uzņēmumus, veidojot holdingus un uzņēmumu ķēdes, portālam "Delfi" stāsta "Lursoft" komunikācijas vadītāja Indra Urtāne. Spilgts piemērs tam esot Liepājas uzņēmējs Aigars Kesenfelds, kuram gada laikā esot nākuši klāt vēl 10 jauni uzņēmumi, kuros viņš gan kā tiešais dalībnieks, gan arī caur vairāku uzņēmumu kontroles ķēdēm atzīts par patieso labuma guvēju.

Nu šo uzņēmumu skaits pārsniedzis jau 90 uzņēmumu robežu, un to kopējais apgrozījums 2018. gadā mērāms vairākos desmitos miljonu eiro. Piemēram, Kesenfelda AS "Mogo" vien 2018. gadā apgrozīja 18,8 miljonus eiro un nopelnīja trīs miljonus eiro, bet AS "Mintos Marketplace" apgrozīja 4,65 miljonus eiro un nopelnīja 64,91 tūkstoti eiro.

"Tikmēr daudzus jautājumus rada otrajā vietā esošās Nataļjas Sergejevas biznesa mērķi. Pēc "Lursoft" datiem, Sergejeva kā patiesā labuma guvēja patlaban reģistrēta 72 uzņēmumos. Tie pārstāv ļoti plašu darbības jomu spektru, sākot no reklāmas izvietošanas starpniecības pakalpojumiem un beidzot ar pārtikas produktu vairumtirdzniecību, taču praktiski visiem uzņēmumiem ir reģistrēti nodokļu parādi, nav iesniegti pēdējie gada pārskati, daļa no uzņēmumiem jau vairākus mēnešus pastāv bez aktuālām amatpersonām, ir ar apturētu saimniecisko darbību, vai arī Uzņēmumu reģistrs ir pieņēmis lēmumu par to darbības izbeigšanu," norāda Urtāne.

Starp čaklākajiem uzņēmējiem, kas mērķtiecīgi attīsta savu darbību, un tiem, kuri, visticamāk, pēc neilga laika jau vairs nebūs atrodami topā, jo to biznesa darbības principi ir neskaidri, atrodamas arī personas, kuru uzvārdi biežāk gan saistīti ar citiem to ģimenes locekļiem. Piemēram, "Top20" patieso labuma guvēju topā atrodamas gan ekspolitiķa Šķēles meitas, gan arī sieva, atklāj jaunākie "Lursoft" dati. Kamēr katra no viņām kā patiesā labuma guvēja reģistrēta vairākos desmitos uzņēmumu, pats ekspremjers patlaban ir patiesais labuma guvējs vien septiņos uzņēmumos.