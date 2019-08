Latvijā ir biznesmeņi, kuriem pieder daļas pat teju simts uzņēmumos, atklāj jaunākie Uzņēmumu reģistra (UR) dati. Starp tiem ir gan sabiedrībā labi zināmi, gan arī mazpazīstami cilvēki, kuru izveidotie desmitos mērāmie uzņēmumi pēdējos mēnešos jau nonākuši zem Valsts Ieņēmumu dienesta lupas. Vienlaikus valsts turpina pievilkt likumdošanas grožus un reģistrs jau nosūtījis brīdinājuma vēstules par likvidācijas uzsākšanu 660 augsta riska sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA), kā arī jau reģistrējis patieso labuma guvējus (PLG) jeb īstos saimniekus ap 91 000 pašmāju uzņēmumu.

Uzņēmumu reģistrā portālam "Delfi" stāsta – prasība atklāt savus patiesā labuma guvējus attiecas ne tikai uz augsta riska SIA ar ārvalstniekiem īpašnieku struktūrā, bet uz visām juridiskajām personām. Tāpēc nākamā riska grupa ir tās SIA un akciju sabiedrības (AS), kuras joprojām nav atklājušas savus patiesos labuma guvējus. Izpētīts, ka tādas ir aptuveni 4000 kapitālsabiedrības, kuras jau tuvākajā laikā izjutīs attiecīgo instanču interesi.

UR galvenā valsts notāre Guna Paidere portālam "Delfi" atzīst, dati atklāj – neraugoties uz to, ka ir gadījumi ar sarežģītām īpašnieku ķēdēm un ārvalstu personu iesaisti, Latvijā tomēr var runāt par samērā caurspīdīgu uzņēmējdarbības vidi un godprātīgiem uzņēmējiem. Par to liecinot fakts, ka par lielāko daļu – 91 000 – SIA patieso labuma guvējiem valstij jau bijusi informācija, un to tagad UR ir reģistrējis, pamatojoties uz tās atklāšanu pēc noklusējuma.