'Patria' piegāžu ķēdē iesaistīto Latvijas uzņēmumu skaits turpina pieaugt

Klasterī, kas piedalās "Patria" 6x6 bruņumašīnu ražošanā, pašlaik aktīvi iesaistīti seši Latvijas uzņēmumi, kas jau noslēguši līgumus ar "Patria" – "EMJ Metāls", "SFM", "LANOS", "Metāro", "KNK Mefab" un "Defence Partnership Latvia" (DPL), informē klastera pārstāvji.

Klastera dalībnieki ražo bruņutransportieru korpusa un rāmja daļas, lūku vākus, durvis un citus elementus. Turklāt bruņutransporta ražošanas piegāžu ķēdē vietējo iesaistīto uzņēmumu skaits turpina pieaugt.

"Interese no Latvijas uzņēmumiem bija ļoti liela, projekta sākumā dalībai šajā klasterī pieteicās vairāk nekā 50 uzņēmumi. Pašlaik "Patria" 6x6 klasterī darbojas seši Latvijas uzņēmumi. Vietējiem ražotājiem uzticēto pasūtījumu spektrs un apjomi turpina pieaugt, tādēļ tuvākajā laikā klasterim pievienosies un pirmos pasūtījumus saņems vēl divi Latvijas uzņēmumi," uzsver "Patria Latvia" valdes loceklis Uģis Romanovs.

Esošie klastera dalībnieki primāri pārstāv mašīnbūves un metālapstrādes industriju, taču plānots, ka tuvākajā laikā klasterim pievienoties tiks aicināti arī uzņēmumi no citām nozarēm.

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) valdes priekšsēdētāja Elīna Egle atzīmē, ka ""Patria" 6x6 klasteris sniedz Latvijas tautsaimniecībai tik nepieciešamās ārvalstu investīcijas un mazina importu, jo daļa no produkta tiek ražota Latvijā. Ir būtiski kāpināts eksporta potenciāls, jo iesaistītajiem uzņēmumiem atveras "Patria'' un citu militāro ražotāju starptautiskās piegādes ķēdes. Par spīti pandēmijas negatīvajai ietekmei uz apstrādes rūpniecību, šis projekts ļāva minētajiem metālapstrādes uzņēmumiem strauji atjaunot apgrozījumu un savlaicīgi pārorientēties uz jauniem projektiem, kuru nozīmīgumu mums šobrīd apliecina Eiropas Savienības centieni stiprināt aizsardzības nozari. Piegādes drošības principa iedzīvināšana ļauj ne tikai veikt pastāvīgas piegādes Latvijas armijai, bet rada jaunas darba vietas un kompetences uzņēmumos. Sadarbībā atdzimst Latvijas mašīnbūves tradīcijas jaunā kvalitātē un iedrošina uzņēmējus radīt jaunas sauszemes, jūras un gaisa platformas."

Klastera darbība ir stimulējusi investīcijas – ražošanas jaudas palielināšanai un telpu pielāgošanai militārā klastera uzņēmumos ir veikti ieguldījumi aptuveni 4 miljonu eiro apmērā. Kopējā pasūtījumu vērtība Latvijas uzņēmumiem saistībā ar 6x6 projektu tuvojas 10 miljoniem eiro. Papildus tam projekts ir radījis vairāk nekā 30 jaunas darba vietas. Piemēram, uzņēmumā "KNK Mefab" ir radītas 5 jaunas darba vietas, "LANOS" – 6 jaunas darba vietas, "SFM" – 10 darba vietas. Darbu šajos uzņēmumos raduši metinātāji, atslēdznieki, krāsotāji, montāžas darbinieki, locīšanas operatori un palīgstrādnieki. Lielākais jaunu darba vietu skaita pieaugums nākamajā gadā paredzēts uzņēmumā "Defence Partnership Latvia". 2023. gada vidū tiks meklēti vairāk kā 10 dažādu jomu speciālisti pilnīgai bruņutransportieru ražošanas īstenošanai Latvijā.

"Aizsardzības nozare ir ieguldījusi lielu darbu, lai panāktu jaunu un modernu bruņumašīnu ražošanu Latvijā. Šīs desmitgades globālie drošības izaicinājumi liek pastiprināti domāt par stratēģisko nodrošinājumu un piegāžu drošību, izprotot, ka militāru draudu gadījumā atbalsts pat no lielākajiem ārvalstu industrijas uzņēmumiem var kavēties. Vienlaikus pašmāju uzņēmumu līdzdalība klasterī veicina arī to atpazīstamību un konkurētspēju starptautiskajā tirgū, sniedzot papildu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai," pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks, norādot, ka ar uzņēmumu "Patria" izveidotais sadarbības modelis ir lielisks paraugs turpmākajai Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanai.

"Klasterī iesaistītajiem uzņēmumiem ir labas izredzes tikt iesaistītiem arī citu "Patria" projektu īstenošanā, kā arī tikt uzaicinātiem veikt piegādes citiem starptautiskiem aizsardzības industrijas ražotājiem. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir sadarbība ar uzņēmumu "EMJ Metāls". Uzņēmums ir viens no lielākajiem sadarbības partneriem Latvijā un veic bruņutransportiera korpusa detaļu griešanu, locīšanu un, sākot ar nākamo gadu, arī to metināšanu. Tostarp iekārtu iegādēm, infrastruktūras pielāgošanai un personāla apmācībām tas ir investējis teju 3 miljonus eiro. Jau tagad uzņēmums iesaistās ne tikai Latvijas, bet arī citos starptautiskos projektos. Taču klasterī joprojām ir vieta arī jauniem spēlētājiem," norāda Uģis Romanovs.

"Patria" klasterī esošo uzņēmumu pārstāvji norāda, ka dalība "Patria" 6x6 projektā, ņemot vērā tā mērogu, iesaistīto personu un organizāciju skaitu, sniedz stabilitātes sajūtu, jo ir iespējams plānot darbus vismaz 3 mēnešus uz priekšu. Arī zināšanu un procesu pārnese tiek organizēta efektīvi, ļaujot ātri uzsākt darbu pie nepieciešamo elementu izgatavošanas un piegādes. Latvijas ražotāji norāda, ka dalība "Patria" 6x6 projektā ir nebijusi iespēja, kas ļauj uzņēmumiem paplašināt savu līdzšinējo darbību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.

2020. gada 29. janvārī Latvijas un Somijas aizsardzības ministri parakstīja tehnisko vienošanos par kopīgas pētniecības un izstrādes programmas uzsākšanu ar mērķi izstrādāt jaunu bruņumašīnu sistēmu, kas būtu balstīta uz Somijas uzņēmuma "Patria" ražoto 6x6 transportlīdzekļu bāzes. Savukārt 2020. gada 15. oktobrī Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Somijas aizsardzības ministrs Anti Kaikonens un "Patria Land Business Unit" prezidents Jusi Jārvinens parakstīja līgumu par šo transportlīdzekļu izpēti un attīstību. Latvijas Aizsardzības ministrija izvirzīja nosacījumu, ka noteiktā ražošanas daļā jāiesaista Latvijas uzņēmumi, tādējādi palielinot aizsardzības jomas piegāžu drošību un radot priekšnosacījumus nacionālās aizsardzības industrijas attīstībai.

Pirmās "Patria" 6x6 bruņumašīnas Latvijas Nacionālie bruņotie spēki saņēma 2021. gada novembrī. Dalību programmā ir apstiprinājusi arī Zviedrija.