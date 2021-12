Paziņos pirmās Baltijas ilgtspējas un inovāciju balvas uzvarētājus

Baltijā pirmās ilgtspējas un inovāciju balvas "Rimi Baltic Sustainability Awards" uzvarētāji tiks paziņoti 9. decembrī balvas apbalvošanas ceremonijā, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Apbalvošanas ceremonijas laikā arī tiks prezentēti visu finālistu sasniegumi. Pasākums norisināsies tiešsaistē un jebkurš interesents aicināts tam sekot līdzi portālā "Delfi" un platformā "Facebook".

Šoruden Baltijā pirmo reizi norisinājās "Rimi Baltic Sustainability Awards", iniciatīva ar galveno mērķi meklēt un apbalvot reālus sasniegumus un risinājumus ilgtspējas inovācijās. Ilgtspējas un inovāciju balvai ikviens uzņēmums, iestāde, organizācija vai pārmaiņu līderis bija aicināts pieteikt savus sasniegumus ilgtspējīgas un videi draudzīgas darbības veicināšanā.

Kopumā no visām Baltijas valstīm balvai pieteikti 323 sasniegumi, tos izvērtējusi un finālistus noteikusi ekspertu žūrija, balsoties uz metodoloģiju, ko izstrādājis viens no Eiropas vadošajiem zaļo tehnoloģiju uzņēmumiem "Plan A". Katrā kategorijā izvirzīti trīs finālisti, kuru sasniegumi ilgtspējīgas un videi draudzīgas darbības veicināšanā tiks prezentēti apbalvošanas ceremonijā 9. decembrī, kad arī tiks paziņoti uzvarētāji.

Kategorijā "Ietekme uz vidi", kur tiks apbalvoti biznesa procesu, produktu vai pakalpojumu uzlabojumi, kas samazina organizāciju negatīvo ietekmi uz vidi un veicina ilgtspējīgu darbību, finālisti paziņoti trīs apakškategorijās. Pašmāju uzņēmumiem veiksmīgākie rezultāti ir mazo uzņēmumu apakškategorijā, kur divi no trim finālistiem ir tieši Latvijas uzņēmumi. Uzņēmums "Plūkt" izpelnījies vietu starp trīs spēcīgākajiem pieteikumiem pateicoties diviem tā sasniegumiem - augu tēja bioloģiski noārdāmos augu šķiedras tējas maisiņos, kā arī šaurlapu ugunspuķes melnā tēja. Tikmēr satelītu datos balstītais atbalsta rīks ilgtspējīgai rīsu audzēšanas uzraudzīšanai Vjetnamā nopelnījis vietu finālā Vides risinājumu institūtam, bet trešais finālists šajā kategorijā ir Lietuvas uzņēmums "Commune DIY". "Enefit" pārstāv Latviju lielo un vidējo uzņēmumu apakškategorijā, sacenšoties ar Lietuvas uzņēmumiem "Trafi" un "Vėjo projektai". Tikmēr apakškategorijā nevalstiskajām organizācijām un publiskajam sektoram finālistu vidū nav iekļuvuši pašmāju sasniegumi, finālistu vidū ir Viļņas pašvaldība (Lietuva), Vīmsi pašvaldība (Igaunija), kā arī akselerators no Lietuvas "Rockit Impact Accelerator".

"Zaļās inovācijas" kategorijā finālisti izvēlēti apakškategorijās uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem. Latvija pārstāvēta tieši apakškategorijā jaunuzņēmumiem, kur viens no trim finālistiem ir pašmāju jaunuzņēmums "TerraWaste". Žūrija atzinīgi novērtējusi balvai pieteikto jaunuzņēmuma veidoto inovatīvo tehnoloģiju (HTLooP), kas palīdz pārstrādāt citādāk nepārstrādājamus atkritumus. Pārējie finālisti šajā kategorijā ir no Igaunijas - jaunuzņēmumi "Gelatex" un "Grünfin".

Savukārt, noslēdzošajā kategorijā "Pārmaiņu vēstneši", kur tiks apbalvoti spilgtākie ilgtspējas līderi, trīs finālisti paziņoti katrā no Baltijas valstīm. Latvijas finālistu vidū ir Mairita Lūse, vides aktīviste un Rīgas domes deputāte, Kristīne Nagle ilgtspējas padomniece un "Your Impact House" dibinātāja, un Dagnija Blumberga, klimata neitralitātes vēstnese un Rīgas Tehniskās universitātes profesore.

"Prieks, ka jau pirmajā "Rimi Baltic Sustainability Awards" gadā esam saņēmuši vairāk nekā 320 pieteikumus no aktīviem cilvēkiem un profesionāļiem, nelieliem uzņēmumiem un lieliem, labi pazīstamiem zīmoliem visās 3 Baltijas valstīs. Tas parāda, ka inovācijām ilgtspējā jebkurā sektorā tiek pievērsta uzmanība, tajās tiek ieguldīts daudz resursu un liela aizrautība. Šie finālisti demonstrē paraugu, kā ilgtspējas inovācijas saista ne vien IT, bet arī enerģētikas, transporta, preču ražošanas, finanšu, u.c. kā arī parāda cik plaši un dažādi risinājumi iespējami katrā no tām. Ikkatra personīgais ieguldījums ilgtspējā ir ļoti nozīmīgs, tāpēc par to vēlamies pastāstīt plašākai sabiedrībai, apbalvojot finālistus "Pārmaiņu vēstneši" kategorijā," sacījusi "Rimi Baltic" korporatīvās komunikācijas vadītāja Zanda Šadre.