Paziņoti konkursa 'Gada preču zīme 2021' uzvarētāji

Nominācijā "Gada preču zīme Latvijai" pirmo vietu ieguva zīmola "Valmiera" jogurta kokteiļu sērijas preču zīme "Shake Me Up", savukārt nominācijā "Gada preču zīme pasaulei" - SIA "Gamma-A" zeltainās šprotes "Riga Gold", informē Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvarētāji tika sveikti 26. aprīlī, kad visā pasaulē tiek svinēta intelektuālā īpašuma diena.

Patentu valde konkursu "Gada preču zīme" sadarbībā ar partneriem Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un Latvijas Dizaineru savienību (LDS) organizē jau devīto gadu. Tā tiek sumināti Latvijas uzņēmēji, kas iegulda jaunradē un saskata rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocības ilgtermiņā.

Balvas klātienē pasniedza arī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Abās nominācijās pirmo vietu ieguvēji saņēma arī ceļojošās balvas no pērnā gada uzvarētājiem. Nominācijā "Gada preču zīme Latvijai" - no AS "Rīgas piena kombināta" zīmola "Kārums" projekta vadītājas Ilvas Veidemanes, bet "Gada preču zīme pasaulei" - AS "SAF Tehnika" no valdes priekšsēdētāja Normunda Berga.

Bordāns savā uzrunā atzina, ka konkurss par labāko preču zīmi ir svarīgs uzņēmēju vidū, lai noskaidrotu labākos zīmolus un motivētu citus strādāt pie jauniem zīmoliem. Vienlaikus tieslietu ministrs uzsver, ka intelektuālā īpašuma aizsardzība ir daļa no konkurētspējīgas ekonomikas pamatelementiem.

"Latvijas izaugsmes stratēģija paredz inovācijās balstītu ekonomiku un tas ir iespējams tikai tad, ja varam efektīvi aizsargāt mūsu uzņēmēju, izgudrotāju un pētnieku intelektuālos ieguldījumus. Tāpēc ir svarīgi pasākumi, kas popularizē rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nozīmi," akcentē Bordāns.

Nominācijā "Gada preču zīme Latvijai" par uzvaru šogad cīnījās 35 preču zīmju īpašnieki. "Dalībniekus vērtēja gan sabiedrība, gan arī kompetenta žūrija. Konkursā piedalījās uzņēmumi no dažādām jomām - sākot no pārtikas ražošanas beidzot ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem. Rūpes par intelektuālo īpašumu veicina inovācijas, tāpēc priecē, ka aizvien vairāk uzņēmēju to novērtē," teic Batalauskis.

"Ar preču zīmes palīdzību uzņēmumi nodod vēstījumu par savu produktu un tā priekšrocībām. Jo saprotamāka informācija, jo kvalitatīvāka preču zīme, uz kā balstās patērētāju uzticība. Uzskatu, ka maziem uzņēmumiem ir svarīgi piedalīties šādos konkursos, kas dod iespēju parādīt sevi sabiedrībā un iepazīstināt ar savu produktu plašu auditorijas loku. Esmu patiesi gandarīta, ka arī lielie uzņēmumi domā par savas vizuālās identitātēs attīstību, kas sekmē to ilgtermiņa panākumus," teic LDS valdes prieksšēdētāja Kristiana Kazarjana.

Nominācijā "Gada preču zīme Latvijai" otro vietu ieguva preču zīme "Rundāles ūdensdzirnavas", kas reprezentē kultūrvēsturiskā objektā - Rundāles ūdensdzirnavās - izveidoto muzeju, bet trešo vietu - "Cafe Vizbuļi" logotips.

"Futurum ekonomikas indeksa rādītāji demonstrē to, ka uzņēmumi, kas strādā ar savu preču eksportu, vienmēr ir jutušies labāk nekā tikai vietējā tirgū strādājošie. Tieši tāpēc konkurss "Gada preču zīme" ir iespēja ilgtermiņā vairot savu konkurētspēju Latvijas un ārzemju tirgos, veicinot Latvijas uzņēmējdarbības un tautsaimniecības attīstību,'' teica LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, papildus novēlot visiem uzņēmējiem veiksmīgi virzīt savas preču zīmes Latvijā un pasaulē.

Nominācijā "Gada preču zīme pasaulei" kopumā piedalījās 14 uzņēmēji. Otro vietu izcīnīja bērnu attīstošo koka rotaļlietu ražotājs un tā preču zīme "Flockmen", bet trešo vietu - AS "Latvijas finiera" radītais eksporta zīmols bērza saplākšņa produktiem "Riga Wood".

Konkursā tika pasniegtas arī organizatoru simpātiju balvas. Patentu valde simpātiju balvu pasniedza Latvijas Univerisitātes Matemātikas un informātikas institūtam par preču zīmi "Cert.lv", kā arī restorāna kvalitātes brikešu kokogļu ražotājam SIA "Smart Charcoal". Arī LDS savu atzinības rakstu piešķīra preču zīmei "Cert.lv" un SIA "Rundāles Dzirnavas". Tikmēr LTKR simpātiju balvu ieguva SIA "Flockmen", Starptautiskās intelektuālā īpašuma asociācijas Latvijas Nacionālās grupas vārdā valdes loceklis Jevģenijs Fortūna savu balvu pasniedza VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centra" izglītojošās un informatīvās kustības preču zīmei "digiTuvi", bet pieaicinātā konkursa žūrijas komisijas vārdā "SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs - Mārča Elstiņa preču zīmei "Cafe Vizbuļi" Bērzciemā.

Konkurss "Gada preču zīme" norisinās kopš 2013. gada. Iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāju vidū ir AS "SAF Tehnika", AS "Rīgas piena kombināts", SIA "Zekants", "AS Printful Latvia", SIA "Labie koki", Latvijas Nacionālā opera un balets, SIA "Manilla", SIA "Milzu!", Jelgavas novada pašvaldība, SIA "Enogam", Mārtiņš Barkāns (SIA "Abavas dārzi"), SIA "Rāmkalni", SIA "Marine Insurance Services", SIA "Latvijas Piens", SIA "Lattelecom", AS "Spodrība", AS "Air Baltic Corporation", SIA "Smalkais muslis", Baibas Ritovas preču zīme "Fika", SIA "Omniva" un citi.