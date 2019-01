Paziņoti ‘Nasdaq Baltic Awards 2019’ uzvarētāji

Birža "Nasdaq" ceturtdien, 31. janvārī, paziņoja balvas "Nasdaq Baltic Awards 2019" uzvarētājus, godinot labākos "Nasdaq" Baltijas biržu uzņēmumus atklātības, labas pārvaldības un investoru attiecību izcilības jomā, izceļot aktīvāko un nozīmīgāko biržas biedru sniegumu. Pirmo reizi tika atzīmēti arī spilgtākie notikumi kapitāla tirgū Baltijā un citu tirgus dalībnieku devums Baltijas kapitāla tirgus ilgtspējīgā attīstībā.

Balvas sešās nominācijās un viena speciālbalva tika piešķirtas Baltijas biržu un Nasdaq CSD organizētajā tiešraides ceremonijā vienlaikus Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Nasdaq prezidente Adena Friedman uzaicināja Nasdaq Baltijas biržās kotētos uzņēmumus "LHV Group", "MADARA Cosmetics" un "Lietuvos Energija" vienlaikus svinīgi iezvanīt tirdzniecības sesijas zvanu Nasdaq MarketSite, Ņujorkas Taimskvērā, ASV.

"Patiess prieks sveikt divgades "Nasdaq Baltic Awards" pirmos laureātus. Uzvarētāji ar savu spožo sniegumu labas pārvaldības, atklātības un investoru attiecību jomās kombinācijā ar akciju cenas pieaugumu biržā, ir uzstādījuši augstu latiņu visiem regulētā un alternatīvā First North tirgus emitentiem, kas savukārt iedvesmo un vairo investoru uzticību ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ekonomiskajai izaugsmei kopumā," sacīja Nasdaq Baltijas tirgu vadītājs Indars Aščuks.

Nasdaq Baltijā kotētie uzņēmumi tika izvērtēti, ņemot vērā to tirdzniecības aktivitāti un akciju cenas pieaugumu, izcilību korporatīvajā pārvaldībā un caurskatāmībā, kā arī ņemot vērā to, kā uzņēmumus vērtē tirgus dalībnieki un investori.

"LHV Group", lielākā vietējā kapitāla finanšu grupa Igaunijā uzvarēja galvenajā nominācijā "Labākās investoru attiecības". Uzņēmumam tika izteikta atzinība par vislabākajām investoru attiecībām un akciju cenas pieaugumu biržā kotēto uzņēmumu vidū pēdējo divu gadu laikā Baltijā. LHV Group ir patiess Baltijas kapitāla tirgus flagmanis gan kā emitents, gan kā biržas biedrs, un arī pensiju fondu pārvaldnieks, kas investē vietējā ekonomikā.

"MADARA Cosmetics" no Latvijas, viens no vadošajiem Eiropas zīmoliem organisko produktu jomā, kura pamatvērtības ir caurspīdīgums un ilgtspēja, ieguva balvu nominācijā "Labākās investoru attiecības First North tirgū" par izcilu informācijas atklāšanas praksi un sasniegumiem investoru piesaistē alternatīvajā tirgū.

Savukārt "Lietuvos Energija" ir vadošā Baltijas enerģētikas grupa no Lietuvas, saņēma apbalvojumu nominācijā "Labākās investoru attiecības starp jaunajiem Parāda vērtspapīru emitentiem" par sekmīgām investoru attiecībām parāda vērtspapīru tirgū un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu Baltijā.

"LHV Pank" no Igaunijas tika apbalvots nominācijā "Biržas gada biedrs", atzinīgi novērtējot uzņēmuma tirdzniecības aktivitāti, ieguldījumu investoru izglītošanā un piesaistē, kā arī atzīmējot bankas centienus nodrošinot likviditāti tirgū un organizējot jaunus uzņēmumu IPO un SPO.

Trīs būtiskas debijas akciju un parāda vērtspapīru tirgū tika izceltas nominācijā "Gada notikums biržā" visās trīs Baltijas valstīs: "Tallinna Sadam" Igaunijā, "Novaturas" Lietuvā un "ALTUM" Latvijā.

Īpašs "Gada sabiedrotais" apbalvojums tika piešķirts Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai, kas ir aktīvi veicinājusi Baltijas kapitāla tirgus attīstību un uzstājusies kā spēcīgs partneris un enkurinvestors Baltijas reģionā.

Balva nominācijā "Labākais kapitāla tirgus atspoguļojums medijos" tika piešķirta žurnālistam katrā Baltijas valstī, par darbu sabiedrības informēšanā un diskusiju veicināšanā par aktuāliem kapitāla tirgus jautājumiem. Par uzvarētāju Igaunijā kļuva Kaspar Allik no "Äripäev" par rakstu "Gaidot jaunos IPO"; Lietuvā tika apbalvots Paulius Čiulada no "Verslo Žinios" par rakstu "Lietuvas tirgus klasifikācija ir būtisks izaicinājums"; un Latvijā - Mārtiņš Apinis no laikraksta "Diena" par labāko Baltijas kapitāla tirgus atspoguļojumu Latvijas medijos.

"Nasdaq Baltic Awards" balva tika iedibināta 2018. gadā pēc Nasdaq Baltijas biržu un Nasdaq CSD iniciatīvas, lai ik pēc diviem gadiem izvērtētu un godinātu Nasdaq Baltijas biržu uzņēmumu sasniegumus atklātības, labas korporatīvās pārvaldības un investoru attiecību jomā. Balvas mērķis ir izcelt biržas uzņēmumus ar labāko investoru attiecību kvalitāti un akciju cenas pieaugumu biržā, kā arī godināt labāko biržas biedru veikumu un citus ievērojamus gada notikumus, kas būtiski ietekmējuši Baltijas kapitāla tirgus attīstību. Baltijas biržu uzņēmumu un biedru vērtēšanu veic vietējie un starptautiskie uzņēmumu pārvaldības un investoru attiecību eksperti.