Uzņēmumi, kas preces un pakalpojumus eksportē uz un importē no Lielbritānijas, norāda, ka to plānos nav būtiski mainīt līdzšinējo sadarbību ar Lielbritāniju, kaut gan līdz ar tās izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) procesa noslēguma fāzi tie saskaras ar vairākām tehniskām problēmām, kas palielina uzņēmumu izmaksas un paildzina procedūras. Vienlaikus Latvijā ir vairāki tūkstoši uzņēmumu, kuri iepriekš sadarbojušies ar tirdzniecības partneriem tikai ES un kuriem nav pieredzes muitas un citu formalitāšu kārtošanā. Šiem uzņēmējiem ir daudz jautājumu – kā piemērot 0% ievedmuitas tarifa likmi, kādi dokumenti nepieciešami PVN 0% likmes piemērošanai u. c. Portāls "Delfi" pēta, ar kādiem izaicinājumiem laikā pēc "Brexit" saskaras Latvijas uzņēmēji un kā šie pārmaiņu laiki var nākt mums par labu.

""Brexit" sarežģīs Lielbritānijas un ES pārrobežu attiecības, jo teju katrā nozarē tiks ieviesti jauni administratīvie un regulatīvie ierobežojumi. Jaunas prasības, tostarp vietējās licences, vīzas, robežkontroles punkti, uzņēmējdarbības organizācijas izmaiņas, piemēram, darbaspēka pārvietošana, attiecas uz visu veidu uzņēmējdarbību, sākot no lauksaimniecības līdz gaisa transportam, ražošanai, finanšu sektoram. Daudzas uzņēmējdarbības nozares izrādījās nesagatavotas jaunajiem noteikumiem un bija nobažījušās par pielāgošanās izmaksām, tostarp piegādātāju pārskatīšanu, personāla un uzņēmējdarbības pārvietošanu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem robežkontroles ieviešanas dēļ, kas var kavēt pārvadājumu piegādi," norāda "Coface Baltics" vadītājs Mantvīds Štareika.