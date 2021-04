Pēc Lieldienām darbu varēs atsākt veikali ārpus tirdzniecības centriem un notikt ielu tirdzniecība

Ministru kabinets 1. aprīļa sēdē lēma, ka no 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos darbu klātienē var atsākt visi veikali ārpus lielajiem tirdzniecības centriem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ekspertu ieskatā cilvēku pulcēšanās risks tirdzniecības centros ir pārāk augsts, tāpēc lielos tirdzniecības centros atļauta tikai pakalpojumu sniegšanas vietu un atsevišķu veikalu veidu darbība, saglabājot visas līdzšinējās epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietu darbībai, un vienlaikus atceļot distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšanu veikalos.

Tāpat valdība apstiprināja, ka no 7. aprīļa tiek atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana (jeb gadatirgi), vienlaikus apstiprinot drošas tirdzniecības protokolu visai āra tirdzniecībai.

"Līdz ar šo lēmumu mēs beidzot esam pielikuši punktu preču sarakstiem! Tagad tirdzniecības vietas gan lielajās pilsētās, gan reģionu centros un mazpilsētās atkal ir vienādās pozīcijās. Ar šo mēs ne tikai panāksim vēl labāku klientu plūsmas sadalīšanu, bet arī sniegsim ilgi gaidīto atbalstu vietējiem uzņēmējiem un mazajiem ražotājiem, kuri līdz šim bija spiesti atrasties dīkstāvē un iztikt no valsts atbalsta. No tirgotāju un pircēju puses, veikalos ievērojot "Drošs paliek drošs" principus, mūsu iedzīvotāji atkal bez sarežģījumiem varēs iegādāties sev nepieciešamās lietas – sākot no sezonai atbilstoša apģērba līdz precēm mājai, saimniecībai un dārza darbiem," uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Lai neradītu cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās, t.sk. garu rindu veidošanos, īpaši svētku brīvdienās, atgādinām, ka iedzīvotāji:

veikalu apmeklē pa vienam (izņemot ar bērnu vai asistentu),

iepriekš pārdomā nepieciešamos pirkumus,

plāno iepirkšanos ilgākam laikam uz priekšu,

veikalā uzturas pēc iespējas īsāku laiku.

Tirgotājiem un pircējiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Drošas tirdzniecības nosacījumi veikalos ārpus lieliem tirdzniecības centriem

No7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos darbu klātienē var atsākt visi veikali ārpus lieliem tirdzniecības centriem (ar kopējo tirdzniecības platību zem 7000 m2).

Visās šajās tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā, neatkarīgi no tā izmēra un tirgojamo preču klāsta) jāievēro šādas drošības prasības:

mutes un deguna aizsegu lietošana gan pircējiem, gan darbiniekiem;

pie ieejas jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;

groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaitam jāatbilst maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam;

jānodrošina 25 m 2 uz 1 apmeklētāju (t.sk. tehniskās iekārtas); ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;

jākontrolē apmeklētāju plūsma pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (piem., konkrētās veikalu sekcijās);

ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeju no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;

jādeleģē klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā;

jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma (dokumentēta) epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;

aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāks par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku;

policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.

Drošas tirdzniecības nosacījumi lielos tirdzniecības centros

No š.g. 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 m2, darbojas tikai:

veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70 % apmērā no preču sortimenta;

aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);

optikas preču veikali;

dzīvnieku barības veikali;

ziedu veikali;

grāmatnīcas;

preses tirdzniecības vietas.

Vienlaikus tirdzniecības centros atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu), bet turpmāk nav atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos.

No 7. aprīļa tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecībā jāievēro šādas drošības prasības:

apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;

jāizvieto apmeklētājiem labi salasāmu informāciju par piesardzības prasībām;

jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;

jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu;

jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos

No 7. aprīļa tiek atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana, t.i. gadatirgu organizēšana, kur jāievēro šādas drošības prasības: