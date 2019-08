Pēc nepilna gada darbības Polijas tūrisma operators 'Itaka' pametīs Latvijas tirgu

Pēc nepilna gada darbības Polijas tūrisma operators "Itaka" sīvās konkurences un zemā pieprasījuma dēļ septembrī pārtrauks darbu Latvijā, pastāstīja "Itaka Latvija" izpilddirektors un "Itaka" valdes loceklis Dominiks Milovskis.

Viņš skaidroja, ka "Itaka" Latvijas tirgu plāno atstāt līdz ar klientu pēdējo atgriešanos no ceļojumiem vasaras sezonā, kas būs šī gada 20. septembrī.

Milovskis stāstīja, ka patlaban "Itaka Latvija" kā jauns tūrisma operators tirgū saskaras ar augstu cenu spiedienu. "Šāda situācija būtu turpinājusies arī nākamajās sezonās. Latvijā izaicinājums ir tas, ka piedāvājuma cenām jābūt zemākām par tās izmaksām," viņš skaidroja.

Viņš atzīmēja, ka "Itaka" ir svarīgi strādāt balansētā konkurencē, kas nodrošina rentablu un ilgtermiņa darbību tūrisma nozarē. Nākamajās sezonās "Itaka" nesaskata šādu iespēju, līdz ar to tūrisma operatora vadība pieņēmusi lēmumu koncentrēties uz Lietuvas tirgu. "Taču mēs turpināsim vērot Latvijas tūrisma tirgus tendences un meklēsim iespējas atsākt darbību," piebilda "Itaka" valdes loceklis.

Runājot par līdzšinējo pieprasījumu pēc "Itaka" pakalpojumiem Latvijā, Milovskis atklāja, ka pieprasījums bija, taču, neskatoties uz piedāvājumu klāstu, reklāmām, pieprasījums nebija pietiekams, lai tas piepildītu visas vietas lidmašīnās. Līdz ar to "Itaka" samazināja ceļojumu piedāvājumu klāstu.

"Iespējams, viens no iemesliem, kāpēc pieprasījums nebija pietiekams, ir tāpēc, ka "Itaka" kā jauns tūrisma operators neveicināja uzticību Latvijas iedzīvotājos, ko mēs nevarētu teikt par situāciju Lietuvā. Zīmīgi, ka vairākums klientu, kas devās ceļojumā no Rīgas lidostas bija lietuvieši nevis latvieši. Tas arī atspoguļo situāciju," skaidroja Milovskis, papildinot, ka tajā pašā laikā, atgriežoties no "Itaka" piedāvātā ceļojuma, Latvijas klienti bija apmierināti ar "Itaka" pakalpojumu un piedāvājumu kvalitāti.

Milovskis uzsvēra, ka "Itaka" otro gadu turpinās piedāvāt ceļojumus Baltijas reģionā, strādājot Lietuvā. "Otrais darbības gads Lietuvā prognozēts veiksmīgāks, līdz ar to mēs plānojam piedāvāt jaunus ceļojuma galamērķus 2020. gadam. Tāpat mūsu pakalpojumi ir pieprasīti no Baltkrievijas tūrisma aģentiem, tāpēc plānojam atvērt otru franšīzi arī Minskā," viņš teica.

Jau ziņots, ka pērnā gada decembrī Latvijā darbu sāka "Itaka Latvija". "Itaka Latvija" 2019. gada attīstībā plānoja investēt ne vairāk kā 1,5 miljonus eiro.

Tāpat ziņots, ka 2017. gada jūnijā tika panākta vienošanās, ka "Itaka" iegādāsies Lietuvas tūrisma operatoru "Novaturas", kas Latvijā strādā ar zīmolu "Novatours". Tomēr novembrī "Novaturas" lielākais akcionārs Polijas privātā kapitāla investīciju fonds "Enterprise Investors" paziņoja, ka atteicies no plāniem pārdot "Novaturas", šo lēmumu pamatojot ar "Novaturas" dinamisko izaugsmi un tā finanšu rezultātiem, kā arī neiespējamību paredzēt regulējošo procesu ilgumu". Šomēnes "Novaturas" paziņoja, ka plāno kotēt akcijas Varšavas un Viļņas biržās.

"Itaka Holdings", kas pieder Polijas kapitālam, ir lielākais tūrisma operators Centrālajā un Austrumeiropā. Polijā tas kontrolē 34% tirgus. 2018. gadā tūrisma operatora apgrozījums bija 2,5 miljoni zloti (581 980 eiro).

"Itaka Latvija" darbības licenci saņēma 2018. gada 5. decembrī, un tā apdrošināšanas garantija ir 30 000 eiro.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Itaka Latvija" reģistrēta 2018. gada 30. oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kompānija pilnībā pieder Polijā reģistrētai kompānijai "Itaka Holding Sp. Z o.o.".