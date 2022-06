Pēc pauzes Ukrainas kara sākumā, investoru interese par Latviju atjaunojas

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bija vērojama pauze saistībā ar investīciju ieplūšanu Latvijā, taču pašlaik jau var redzēt, ka investoru interese par Latviju atjaunojas, intervijā sacīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā gadā kopumā ir reģistrēts 71 investīciju projekts, ar kuru LIAA strādā. Daļa no tiem ir uzņēmumi ar Rietumu kapitālu, kuri iet prom no Krievijas tirgus un meklē jaunas iespējas.

"Šobrīd mums notiek sarunas ar sešiem lieliem uzņēmumiem ar Rietumu kapitālu, kuri meklē iespējas, tostarp Latvijā. Viena uzņēmuma gadījumā, kur esam vistuvāk galīgā lēmuma pieņemšanai, runa ir par 600 darba vietām. Vienlaikus ir jāsaprot, ka nevarēs pārcelt absolūti lielāko daļu darbinieku no Krievijas, līdz ar to viņiem nāksies meklēt darbiniekus šeit, un tas ir diezgan liels izaicinājums," atzina Rožkalns.

Vienlaikus viņš norādīja, ka tiem uzņēmumiem, kuri slēdz darbību Krievijā, darbība pamatā ir bijusi fokusēta uz Krievijas tirgu. Tādēļ mums ir jāskatās uz pakalpojumu uzņēmumiem, kuri ir atradušies Krievijā, bet apkalpojuši ir ne tikai Krieviju, bet arī citus reģionus. Šādi uzņēmumi tiešām varētu pārcelties.

"Savukārt, ja skatāmies uz Rietumeiropas investoriem, tad, protams, ir piesardzība, un tā ir daudz lielāka nekā, piemēram, pagājušajā gadā. Pozitīvi ir tas, ka pēc pirmās pauzes, kura ilga aptuveni divus mēnešus, interese ir atjaunojusies. Mēs redzam, ka tas, ka Latvija ir NATO dalībvalsts, noteikti mums palīdz. Interese ir no Skandināvijas valstīm, no Vācijas, no Lielbritānijas," sacīja LIAA vadītājs.

Rožkalns atzina, ka bažas no investoru puses par ieguldījumiem reģionā, kurš robežojas ar Ukrainas karā ierautajām valstīm, protams, pastāv, un tādēļ Latvijai jādara viss, lai tās novērstu.

"Drīz Rīgā notiks Trīs jūru iniciatīvas investīciju forums, kurā piedalīsies 10 valstu prezidenti un divi premjerministri un kurā arī tiks runāts, kādas ir investīciju iespējas ne tikai Latvijā, bet lielākajā daļā Centrāleiropas valstu, pamata fokusu liekot uz digitalizāciju, enerģētiku un transportu, loģistiku. Pašlaik aprēķini liecina, ka investīciju potenciāls šajā reģionā minētajās nozarēs, lai tas noķertu Rietumeiropu, ir vairāk nekā 500 miljardi eiro. Domāju tas, ka šeit relatīvi tik tuvu Krievijas robežai atradīsies tik daudzi prezidenti, būs pilnīgi skaidrs signāls, ka pie mums viss ir kārtībā. Tas būs skaidrs signāls, ka Latvija ir NATO dalībvalsts, tādēļ karš starp Latviju un Krieviju nav iespējams, ir iespējams tikai karš starp NATO un Krieviju. Tādēļ investīcijas šeit ir tikpat drošas kā investīcijas Vācijā. Šī ziņa mums investoriem būs jāspēj aiznest," uzsvēra LIAA vadītājs.