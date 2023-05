Pēc vairāk nekā divu gadu kāpuma martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinājies

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2023. gada martā, salīdzinot ar 2022. gada martu:



- mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports lielāks par 52,4 milj. eiro jeb 21,8%;



- pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 46,1 milj. eiro jeb 40,5%;



- Minerālproduktu eksports mazāks par 57,8 milj. eiro jeb 21,8%;



- koka un tā izstrādājumu; kokogles eksports mazāks par 40,6 milj. eiro jeb 11,8%;



- parasto metālu un to izstrādājumu eksports mazāks par 32,8 milj. eiro jeb 23,2%.



Svarīgākās izmaiņas importā 2023. gada martā, salīdzinot ar 2022. gada martu:



- satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports lielāks par 52,9 milj. eiro jeb 29,7%;



- pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 45,1 milj. eiro jeb 30,3%;



- minerālproduktu imports mazāks par 215 milj. eiro jeb 47,8%;



- parasto metālu un to izstrādājumu imports mazāks par 39,1 milj. eiro jeb 22,8%;



- koka un tā izstrādājumu; kokogles imports mazāks par 34,8 milj. eiro jeb 35,3%. Avots: Centrālā statistikas pārvalde