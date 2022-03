Pēdējās nedēļās cilvēku vēlme aizņemties samazinās un atkal pieaug

Pirmajā nedēļā kopš kara Ukrainā interese par aizdevumiem kredītu salīdzināšanas platformā "Altero" samazinājās par 21%, izņemot kredītu refinansēšanas un pārkreditēšanas produktus. Līdzīgas tendences ir vērojamas arī Lietuvā un Igaunijā. Taču visās Baltijas valstīs jau devītajā dienā pieprasījums pieauga. Otrajā nedēļā, samazinoties panikai, tika novērots 6% kāpums.

Nedēļā no 21. līdz 27. februārim "Altero" vietnē saņemto pieteikumu skaits kredītiem bija par 21,1% mazāks nekā nedēļu iepriekš. Kritums sākās tieši 24. februārī. Šajā dienā samazinājums bija par 23%, kas turpinājās, svētdien sasniedzot 49%, salīdzinājumā ar tām pašām dienām nedēļu iepriekš.

"Interese par kredītiem šajā kara laikā ievērojami samazinājās. Tas attiecas uz visiem kredīta veidiem, izņemot kredītu apvienošanu un refinansēšanu. Pieprasījums pēc refinansēšanas pirmajā nedēļā palielinājās par 29%. Tas liecina par to, ka iedzīvotāji ar esošām kredītsaistībām sāka pārskatīt savu budžetu un izmaksas," stāsta "Altero" vadītājs Artūrs Kostins.

Otrajā nedēļā saglabājās pieprasījuma kritums 16%, salīdzinot ar laiku pirms divām nedēļām. Taču, salīdzinot ar nedēļu no 21. līdz 27. februārim, interese pamazām pieauga – par 6%. "Dzirdot ziņas par notiekošo tik tuvu, pirmās emocijas ir šoks, bailes un spēcīga līdzjūtība. Ar laiku cilvēki pielāgojas, izdara maksimāli iespējamo no savas puses un pieņem, ka pašiem tiešu draudu šobrīd nav, un turpina savu ikdienu," viņš teic.

Kostins paredz, ka fizisko personu interese par aizdevumiem drīzumā atgriezīsies iepriekšējā un, iespējams, pat augstākā līmenī, ja vien politiskā situācija nekļūst daudz sliktāka.

Sievietes ir nobažījušās mazāk

Pirmajā nedēļā abu dzimumu rīcība kredītu salīdzināšanas platformā bija ļoti līdzīga. Savukārt no 28. februāra līdz 6. martam vīriešu interese par kredītiem samazinājās par 1%, bet sieviešu palielinājās par 9%, salīdzinot ar nedēļu no 21. līdz 27. februārim. "No tā var secināt, ka sievietes ir stresa noturīgākas un atgūstas ātrāk. Jau septītajā dienā pēc pirmajām ziņām bija vērojama intereses paaugstināšanās," teic Kostins. Kopumā pēdējās nedēļās ir novērojams lielāks pieprasījums pēc aizdevumiem no sievietēm. 52% no "Altero" klientiem ir sievietes.

Viņš novērojis vēl vienu interesantu tendenci. Visvairāk interese par kredītiem ir samazinājusies cilvēkiem vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Turpretī cilvēki vecumā no 35 līdz 64 ir kļuvuši nedaudz aktīvāki.

Nepieļaut personīgo finanšu krīzi

Laikā, kad apkārt ir tik daudz neskaidrību, Kostins aicina pārskatīt un stabilizēt savas personīgās finanses. Viņš aicina samazināt ikmēneša un iknedēļas tēriņus precēm un pakalpojumiem, kas nav pirmās nepieciešamības, lai ikviens justos finansiāli drošs un būtu gatavs pārmaiņām pasaules ekonomikā. Tāpat vajadzības gadījumā Kostins iesaka apdomāt iespēju samazināt maksu par ikmēneša kredītiem un citiem finanšu pakalpojumiem, vēršoties pie aizdevēja, lai samazinātu procentu likmi vai pagarinātu aizdevuma atdošanas termiņu. "Mūsu klientu interese par kredītu apvienošanu un refinansēšanu liecina, ka šāds solis šajā laikā ir aktuāls. Interese par šo pakalpojumu pēdējās divās nedēļās ir palielinājusies gandrīz par trešdaļu," viņš teic.

Tāpat Kostins rosina pārliecināties par to, ka cilvēkam ir finanšu drošības spilvens trīs līdz sešu mēnešalgu apmērā. Lai gan kopējais ieteikums ir samazināt nevajadzīgos tēriņus, tiem, kuri ir sakrājuši pirmajai iemaksai un gatavojas pirkt nekustamo īpašumu, viņš aicina neapstāties.

"Šogad tiek paredzēta diezgan liela inflācija. Pasaulē naftas cenas ir kāpušas, līdz ar to arī vietējā mērogā pieaug degvielas cenas. Tas ietekmē arī visu citu preču un izejvielu cenas. Nekustamo īpašumu sektorā attīstītāji šobrīd novēro izejmateriālu cenu kāpumu. Ja bankas šobrīd arvien ir gatavas piedāvāt hipotekāro kredītu ar aptuveni 2% likmi gadā un ja inflācija būs ap 10%, teorētiski sanāk, ka banka kredītņēmējam piemaksā 8%" secina Kostins.

Vienlaikus viņš brīdina, ka augsta riska finanšu instrumentos šajā laikā var tikt novērots krietni augstāks svārstīgums.

Aizdevumu salīdzināšanas platforma "Altero" ir dibināta 2016. gadā. Uzņēmuma īpašnieki ir SIA SG6, AS "Delfi un OÜ "Aktiva Finants". "Altero" ir 42 darbinieki, no kuriem Latvijā strādā 28.

2021. gadā platformā vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku aizpildīja pieteikumu, lai noskaidrotu savas iespējas aizņemties. Kopš darbības sākuma platformā aizdevuma piedāvājumu saņēmuši vairāk nekā 200 tūkstoši interesentu. Darījumi par kredīta piešķiršanu ar "Altero" starpniecību ir noslēgti vairāk nekā 77 miljonu eiro apmērā.