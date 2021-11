Pēdējos 20 gados Latvijā uzbūvēta mazāk nekā desmitā daļa no visiem mājokļiem

Mazāk nekā desmitā daļa (7,6%) no visiem mājokļiem ir uzcelti pēdējos 20 gados, gandrīz divas trešdaļas (59,1%) uzcelti no 1961.–2000. gadam, viena trešā daļa (32,6%) – līdz 1961. gadam, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

No visiem pēdējo 10 gadu laikā uzbūvētajiem mājokļiem (26,7 tūkst.) gandrīz puse (47,2%) ir privātmājās, nedaudz vairāk (48,3%) ir daudzdzīvokļu ēkās. Tikai 4,2% mājokļi atrodas ēkās ar diviem mājokļiem (piemēram, dvīņu mājās).

No visiem pēdējo 10 gadu laikā uzbūvētajiem 26,7 tūkst. mājokļiem 44% uzbūvēti Pierīgā un 40,1 % Rīgā, kam seko Zemgale ar 5,3%, Kurzeme ar 4,1%, Latgale ar 3,2% un Vidzeme ar 3,2%.

Visvairāk jaunuzcelto mājokļu ir Babītes, Mārupes un Stopiņu novados, kuros gandrīz katrs piektais mājoklis uzbūvēts pēdējo 10 gadu laikā. Starp republikas pilsētām vislielākais jauno mājokļu īpatsvars ir Jūrmalā (6,1%) un Rīgā (3,3%), savukārt Daugavpilī, Liepājā, Jēkabpilī un Rēzeknē mazāk par pusprocentu no visiem mājokļiem ir celti pēdējā desmitgadē.

Rīgā pēdējo 20 gadu lielākais jaunu mājokļu īpatsvars ir Dreiliņos, kur laika periodā no 2001. gada līdz 2020. gadam uzcelti 3,1 tūkst. jeb 98,7% mājokļu, Skanstē 887 jeb 79,4%, Kleistos 119 jeb 56,7% un Beberbeķos 103 jeb 52,6% no visiem apkaimes mājokļiem. Pēc 2016. gada straujāka mājokļu būvniecība turpina attīstīties Skanstē – 127 jeb 11,4% no apkaimes mājokļiem.