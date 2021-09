Pērk auto ar 200 tūkst. km lielu nobraukumu, nezinot, ka faktiskais ir trīs reizes lielāks

Nīderlande ir starp top 5 valstīm, no kurām uz Latviju ved lietotus un mazlietotus automobiļus. Nīderlandē tiek iegādāti auto ar vidēji 326 tūkst. km lielu nobraukumu, taču pēc nonākšanas Latvijā tie "pazaudē" vidēji 59 tūkst. km, vēsta "autoDNA".

Salīdzinoši nelielā Eiropas Savienības dalībvalsts ir labi zināma lietotu auto pārdevējiem. Izvēle ir pietiekoši liela gan uz "plačiem", gan arī dažādās auto izsolēs. Uz Latviju dažādos veidos atceļo vidēji 13,5 gadus veci "dīzeļi", kuriem vidējais nobraukums ir 326 tūkst. km, taču teju pusē gadījumu nobraukums ir stipri lielāks.

Latvijā šie transportlīdzekļi nonāk jau ar mums visiem pieņemamo 200– 250 tūkst. km lielu nobraukumu. Labā ziņa ir tā, ka koriģēto automobiļu skaits turpina Latvijā samazināties. "Ja pērkat automobili no Nīderlandes, tad jums ir 39% liela iespējamība iegādāties auto ar nepatiesu nobraukumu. Lai arī tas ir krietni labāks rādītājs nekā pirms vairākiem gadiem, tas joprojām ir gana augsts," informē "autoDNA".

Saskaņā ar tā datiem par vairāk nekā 2000 lietotu automašīnu no Nīderlandes, intensīvākā koriģēšana ir notikusi pavasara mēnešos. Martā, aprīlī un maijā 48% automašīnu ir melots par patieso nobraukumu. Marta mēnesī negodprātīgie auto pārdevēji atļaujas nodzēst arī lielāku kilometru skaitu– vidēji 74 tūkst. kilometru.

Drošāk ir iegādāties automobiļus, kas Latvijā ievesti no izsoļu namiem. Izsoļu namos lielākoties nonāk automobiļi pēc operatīvā līzinga beigām, kas parasti ir labi kopti un ar caurskatāmu ekspluatācijas vēsturi. "Ja vēlaties iegādāties lietotu auto, visdrošāk to ir pirkt no auto izsoļu lapām. Saskaņā ar mūsu datiem tikai 5% gadījumu ir melots par auto patieso stāvokli, tostarp arī par nobraukumu. Šīm automašīnām ir pieejama detalizēta informācija un pārdevēji tikai retos gadījumos cenšas par kaut ko samelot," norāda "autoDNA" vadītājs Agris Dulevicš.

Viņš norāda, ka savu artavu ir devusi arī Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), kas no 2014. gada piedāvā iespēju pārbaudīt ikviena Latvijā reģistrēta automobiļa nobraukuma vēsturi. Tāpat CSDD ikvienam piedāvā iespēju bez maksas pārbaudīt Nīderlandes automobiļu nobraukuma vēsturi, ja šis auto jau ir reģistrēts Latvijā.

Protams, ka neiztrūkst arī antirekordisti un tādu nav mazums. Latvijā reti var redzēt auto sludinājumu, kurā būtu norādīti 500, 600 vai 700 tūkstoši kilometru liels nobraukums, bet ārvalstīs to neslēpj.

Pirmo vietu antirekordistu topā ieņem 2003. gada Volvo S80, kuram Nīderlandē tika reģistrēti 742 187 km, savukārt šā gada maija mēnesī kāds to ir piereģistrējis CSDD ar 246 037 km lielu nobraukumu. Tas ir nepilnu 500 tūkst. km liels deficīts, kas ir nodzēsts no automašīnas ekspluatācijas vēstures.

Otrajā vietā ierindojas 2002. gada Audi A6 Avant, kuram Nīderlandē bija respektabli 713 102 kilometru, savukārt Latvijā kāds to ir iegādājies un piereģistrējis ar 265 274 km. Nodzēsti 447 828 kilometru.

Trešo vietu noslēdz 2005. gada Volvo V70, kurš Nīderlandi pameta ar 620111 km un aprīļa beigās kāds to iegādājās un reģistrēja CSDD ar "nieka" 218 511 km. Teju divas trešdaļas no auto reālās ekspluatācijas ir koriģēta.

"Apkopojot šos statistikas datus, ir teju vai jābrīnās, ka cilvēki joprojām tic pasakām par automobiļiem no Eiropas. Ir jābūt ļoti pasīvam autovadītājam, lai Vācijā, Francijā, Beļģijā, Itālijā vai Nīderlandē 19 gadu laikā nobrauktu 200 tūkst. kilometru," skaidro A. Dulevicš.

Pavisam Latvijā ir reģistrēti 34 tūkst. automobiļu no Nīderlandes. Šā gada pirmajos astoņos mēnešos, automašīnām no Nīderlandes vien, ir izgaisuši 61 milj. kilometru. Tas ir pietiekoši daudz, lai apbrauktu apkārt zemei 1552 reizes.

Uzņēmumam "autoDNA" pieder viena no lielākajām transporta līdzekļu datubāzēm Eiropā par automašīnu tehnisko stāvokli, piedāvājot transportlīdzekļu vēstures pārbaudi tiešsaistē, izmantojot vienīgi katram spēkratam unikālo VIN kodu. Pavisam tajā ir informācija par vairāk nekā 500 miljoniem automašīnu.