Pērn ārvalstu ceļotāju skaits Latvijā sarucis par 62%

2020. gadā Latviju apmeklēja 3,2 milj. ārvalstu ceļotāju, kas ir par 61,6% mazāk nekā 2019. gadā. Viņu izdevumi, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājās par 70,3% un bija 239,7 milj. eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Visvairāk Latvijā ieradās ceļotāji no Lietuvas (1,3 milj.), Igaunijas (0,8 milj.), Krievijas (0,3 milj.), Polijas (147 tūkst.) un Vācijas (100 tūkst.).

Vienas dienas ceļotāju braucienu skaits un izdevumi pērn kritās mazāk nekā vairākdienu. Braucienu skaits samazinājās par 59,9%, un tie bija 2,6 milj. braucienu, bet izdevumi saruka par 64,8% un bija 94,3 milj. eiro.

Visvairāk vienas dienas ceļotāju Latvijā ieradās no Lietuvas – 1,1 milj. jeb 44,2% no visiem vienas dienas ceļotājiem. Otrs lielākais vienas dienas ceļotāju skaits bija no Igaunijas – 701,1 tūkst. jeb 27,3%, bet trešais lielākais robežšķērsotāju skaits bija no Krievijas – 215,6 tūkst. jeb 8% no visiem vienas dienas robežšķērsotājiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu robežšķērsotāju skaits no Lietuvas ir samazinājies par 54,9%, no Igaunijas – par 44,3%, bet no Krievijas – par 66%.

2020. gadā četri no pieciem iebraucējiem (77,9%) Latvijas robežu šķērsoja ar auto (2019. gadā – 67%), jo lielākā daļa vienas dienas ceļotāju bija no Lietuvas un Igaunijas.

2020. gadā Latviju apmeklēja 635,6 tūkst. vairākdienu ceļotāju, kas ir par 67,1% mazāk nekā 2019. gadā, iztērējot 145,4 milj. eiro jeb par 73% mazāk nekā 2019. gadā. Kopējais pavadīto nakšu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 65,1% un bija 2,9 milj. naktis. Gandrīz 75% jeb 475 tūkst. no visiem vairākdienu ceļotājiem Latvijā ieradās no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Apvienotās Karalistes un Vācijas.

Pērn Covid-19 pandēmijas dēļ ir ievērojami samazinājies gan robežšķērsojumu skaits, gan ceļotāju izdevumi, tomēr par 6,4% ir pieaudzis vairākdienu ceļotāju vidējais uzturēšanās ilgums un sasniedza 4,5 naktis.

Atpūtas nolūkā Latviju apmeklēja 192,9 tūkst. jeb 30,4% vairākdienu ceļotāju (2019. gadā – 42,9%). Vidējais uzturēšanās ilgums atpūtas braucienos pieauga par 8,3%, sasniedzot 3,9 diennaktis. Ceļotāju, kuri apmeklēja radiniekus un draugus, vidējā uzturēšanās ilguma pieaugums ir vislielākais. 2020. gadā ceļotāji ar šādu nolūku Latvijā uzturējās vidēji 7,7 dienas (pieaugums par 33,6%). Savukārt uz pusi samazinājies to ceļotāju uzturēšanās ilgums, kuri Latviju ir apmeklējuši mācību vai kursu nolūkā – šie ceļotāji Latvijā pavadīja 15 dienas.

57,3 % vairākdienu ceļotāju izvēlējās apmesties bezmaksas naktsmītnēs pie draugiem, radiem vai privātajā dzīvoklī. Viesnīcās, kempingos vai citās maksas naktsmītnēs apmetās 42,7% vairākdienu ceļotāju.

Vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi braucienā samazinājās par 17,8%, bet ceļotāji no Apvienotās Karalistes vidēji braucienā tērēja par 16,8% vairāk nekā 2019. gadā. Šāds pieaugums pretstatā kopējām tendencēm skaidrojams ar Apvienotajā Karalistē mītošās latviešu diasporas ceļojumiem uz Latviju.