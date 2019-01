Pērn jauns likvidēto uzņēmumu skaita rekords

Pagājušajā gadā turpināts darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes u.c. gadījumos, kas liecina, ka tā dalībniekiem vairs nav nolūka attīstīt biznesu. Šī iemesla dēļ arī 2018. gada statistika iezīmē iepriekšējo gadu tendenci – likvidēto uzņēmumu skaita pieaugumu, liecina "Lursoft" pētījums.

Atšķirībā no iepriekšējiem sešiem gadiem, kad jaunreģistrēto uzņēmumu skaits samazinājās, pērn jauno uzņēmumu skaits, salīdzinot ar 2017. gadu, pat nedaudz palielinājies. "Lursoft" rīcībā esošā informācija rāda, ka 2018. gadā Latvijā reģistrēti 10 660 jauni uzņēmumi, bet likvidēti – 20 746. Salīdzinot ar gadu iepriekš, jaunreģistrēto uzņēmumu skaits gada laikā pieaudzis par 4,41%, bet likvidēto uzņēmumu skaits – par 25,89%.

Jāizceļ fakts, ka no visām fiziskajām personām, kuras 2018. gadā reģistrējušas jaunu uzņēmumu, teju puse jeb 49,05% personas par uzņēmumu dalībniekiem kļuvušas pirmo reizi. Tajā pašā laikā pērn bijuši arī vairāki gadījumi, kad savam jau tā kuplajam uzņēmumu pulkam uzņēmēji piepulcējuši vēl vairākus uzņēmumus. Piemēram, uzņēmējs Edgars Ruģelis 2018. gadā reģistrējis astoņus jaunus uzņēmumus, no šiem uzņēmumiem sešiem kā pamatdarbība norādīta restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi. Pēc "Lursoft" datiem, Ruģelis patlaban reģistrēts kā dalībnieks 29 uzņēmumos.

Savukārt, runājot par 2018. gadā likvidētajiem uzņēmumiem, jānorāda, ka to vidējais vecums likvidēšanas brīdī bijis teju 11 gadi, un tie visbiežāk darbojušies tādās jomās kā būvniecība, sabiedriskā ēdināšana un kravu pārvadājumi.

Mazkapitāla SIA saglabā aktualitāti

Jaunie uzņēmēji aizvien aktīvi izmanto iespēju reģistrēt SIA ar samazinātu pamatkapitālu. Pēc Lursoft aprēķiniem, aizvadītajā gadā šādu uzņēmumu īpatsvars saglabājies iepriekšējā gada līmenī – ja 2017. gadā no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem SIA ar samazinātu pamatkapitālu veidoja 57,98%, tad pērn – 59,39%. Trešdaļā gadījumu šo uzņēmumu pamatkapitāls bijis vien 1 eiro, bet vēl 23,60% – robežās no 2 līdz 10 eiro.

Tikmēr lielākais 2018. gadā reģistrētais uzņēmums ir holdings AS "ASG Resolution Capital" ar 79 miljonu eiro lielu pamatkapitālu. Uzņēmuma valdē darbojas Ernests Bernis, Ņikita Klempers un Aleksandrs Pāže, bet kā uzņēmuma patiesā labuma guvējs norādīts Ernests Bernis. Kā liecina "Lursoft" atrodamā informācija, pērn oktobrī holdings kļuvis par datorprogrammēšanas uzņēmuma SIA "Confero Technologies" īpašnieku.

Otrs lielākais pamatkapitāls starp pērn reģistrētajiem uzņēmumiem ir vēl vienai kompānijai, kuras vārds saistīts ar Ernestu Berni – AS "Syzygy Capital". Aizvadītā gada oktobrī reģistrētā uzņēmuma pamatkapitāls ir 59,25 miljoni eiro, un tā vienīgais patiesā labuma guvējs ir Ernests Bernis. Pēc "Lursoft" datiem, AS "Syzygy Capital" ir SIA "Cassandra Holding Company" vienīgais dalībnieks, kā arī SIA "Jūras avots" kapitāldaļu turētājs (AS "Syzygy Capital" pieder 80,00% daļu, bet atlikušie 20% – Andrim Riekstiņam).

Saraksta trešajā vietā atrodas Luksemburgā reģistrētajam "Daugava Finance S.A." piederošais SIA "Alzette" ar 15,50 miljonu eiro pamatkapitālu. Pērn reģistrētais uzņēmums kļuvis par SIA "GroGlass" un SIA "Gerna" vienīgo kapitaļdaļu turētāju.

Pagājušā gada novembrī reģistrētā nekustamā īpašuma jomas uzņēmuma AS "Print Management" reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 13,48 miljoni eiro, kas uzņēmumu ierindojis ceturtajā pozīcijā starp 2018. gadā reģistrētajiem lielākajiem uzņēmumiem. Uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir Grigorijs Guseļņikovs.

TOP 5 sarakstu noslēdz vēl viens Rīgā reģistrēts uzņēmums – SIA "EL15". Gluži tāpat kā AS "Print Management", arī SIA "EL15" patiesā labuma guvējs ir Grigorijs Guseļņikovs. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 7,94 miljoni eiro.

2018. gadā reģistrētie lielākie uzņēmumi pēc to pamatkapitāla apjoma:

1. AS "ASG Resolution Capital": 79 milj. EUR, Rīga (reģistrēts 12.07.2018.);

2. AS "Syzygy Capital".: 59,25 milj. EUR, Rīga (reģistrēts 17.10.2018.);

3. SIA "Alzette": 15.50 milj. EUR, Rīga (reģistrēts 24.04.2018.);

4. AS "Print Management": 13,48 milj. EUR, Rīga (reģistrēts 01.11.2018.);

5. SIA "EL15": 7,94 milj. EUR (reģistrēts 04.12.2018.).

Visbiežāk reģistrē pārstāvji no tuvējām kaimiņvalstīm

"Lursoft" aprēķinājis, ka arī pagājušajā gadā par biznesa izveidi Latvijā ārvalstu investoru interese saglabājusies nemainīgā līmenī. To apliecina fakts, ka no visiem pērn reģistrētajiem uzņēmumiem 1 571 uzņēmuma dalībnieku vidū reģistrēts vismaz viens ārvalstnieks. Gadu iepriekš tādi bija 1 534 uzņēmumi.

Skatoties, kuru valstu pārstāvji 2018. gadā visbiežāk reģistrējuši uzņēmumus Latvijā, pirmajā vietā tradicionāli ierindojušies pārstāvji no Krievijas. "Lursoft" aprēķinājis, ka pērn savus līdzekļus jaunos uzņēmumos Latvijā ieguldījuši 435 pārstāvji no šīs kaimiņzemes. Teju vienāds skaits investoru jaunajos uzņēmumos pērn bijis no Ukrainas (līdzekļus jaunreģistrētu uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījuši 170 investori), Lietuvas (169) un Igaunijas (167), savukārt saraksta piektajā vietā ierindojušies investori no Indijas.

"Lursoft" izpētījis, ka 2018. gadā divkāršojies Indijas investoru darbību skaits ar uzņēmumu daļām Latvijā un, kā rāda statistiku dati, patlaban Indijas investoru ieguldīto tiešo investīciju apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sasniedz 1,75 miljonus eiro.

Gadu iepriekš jauno uzņēmumu pamatkapitālos līdzekļus ieguldījuši 59 investori no Indijas, kas šo valsti pēc investoru skaita jaunreģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos 2017. gadā ierindoja 8. vietā. Jānorāda, ka vairumā gadījumu no 2018. gadā reģistrētajiem uzņēmumiem ar Indijas investoru ieguldījumu, kas norādījuši arī savu darbības jomu, visbiežāk par pamatdarbības sfēru izvēlējušies ēdināšanas nozari.

TOP 5 populārākās valstis, kuru pārstāvji 2018. gadā visbiežāk ieguldījuši līdzekļus jaunreģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā:

1. Krievija: 435 investori;

2. Ukraina: 170 investori;

3. Lietuva: 169 investori;

4. Igaunija: 167 investori;

5. Indija: 122 investori.