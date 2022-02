Pērn Latvijas preču eksports un imports sasniedzis rekordu

2021. gadā Latvijas preču eksporta vērtība veidoja 16,49 miljardus eiro, par 3,19 miljardiem eiro jeb 24% vairāk nekā 2020. gadā, bet importa – 19,43 miljardus eiro, par 4,27 miljardiem eiro jeb 28,2% vairāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati, un tās ir līdz šim augstākās eksporta un importa vērtības. Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 35,92 miljardus eiro – par 7,46 miljardiem eiro jeb 26,2% vairāk nekā 2020. gadā.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā pērn bija koks, koka izstrādājumi un kokogle; elektroierīces un elektroiekārtas; minerālprodukti. Koks, koka izstrādājumi un kokogle visvairāk tika eksportēti uz Apvienoto Karalisti (31%), Vāciju (7,3%) un Zviedriju (7,2%), elektroierīces un elektroiekārtas – uz Lietuvu (26,5%), Igauniju (12,2%) un Krieviju (8,1%), minerālprodukti – uz Lietuvu (43,7%), Igauniju (12,7%) un Somiju (7,8 %).

2021. gadā no Latvijas tika eksportētas preces uz 195 pasaules valstīm. Pieci lielākie eksporta partneri bija Lietuva, Igaunija, Apvienotā Karaliste, Vācija un Krievijas Federācija. To īpatsvars veidoja 50,8% no kopējās eksporta vērtības. Uz Lietuvu visvairāk tika eksportēti mehānismi, mehāniskās ierīces un elektroiekārtas, uz Igauniju, Krievijas Federāciju un Vāciju – lauksaimniecības un pārtikas preces, savukārt uz Apvienoto Karalisti – koks un koka izstrādājumi.

2021. gadā preču izvedums no Latvijas uz Eiropas Savienības valstīm sasniedza 11,1 miljardu eiro jeb 67 % no kopējās preču eksporta vērtības. No tiem Latvijā ražoto preču eksports uz ES valstīm veidoja gandrīz pusi jeb 44,6 %. Latvijā ražotās preces visvairāk tika eksportētas uz Lietuvu (706,5 miljoni eiro), Zviedriju (687,1 miljoni eiro) un Vāciju (686,8 miljoni eiro). Svarīgākās Latvijas izcelsmes preces eksportā uz ES valstīm bija koks un koka izstrādājumi, kokogle; dzelzs un tērauda izstrādājumi; piena pārstrādes produkti, putnu olas, dabiskais medus, citādi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti.

Svarīgākās preces Latvijas importā pērn bija elektroierīces un elektroiekārtas; minerālprodukti; mehānismi un mehāniskās ierīces. Elektroierīces un elektroiekārtas visvairāk tika importētas no Ķīnas (16,8%), Lietuvas (12,7%) un Polijas (11,3%), minerālprodukti – no Krievijas (33,4%), Lietuvas (32,1%), Igaunijas (17,2%), mehānismi un mehāniskās ierīces – no Vācijas (17,6%), Lietuvas (12,6%), Polijas (9%).

2021. gadā uz Latviju tika importētas preces no 167 pasaules valstīm. Pieci lielākie importa partneri bija Lietuva, Vācija, Polija, Krievijas Federācija un Igaunija. To īpatsvars veidoja 55,2 % no kopējās importa vērtības. No Lietuvas visvairāk tika importētas lauksaimniecības un pārtikas preces, no Vācijas un Polijas – mehānismi, mehāniskās ierīces un elektroiekārtas, savukārt no Krievijas Federācijas un Igaunijas – minerālprodukti.