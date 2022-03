Pērn no neapdrošinātajiem autoīpašniekiem izdevies atgūt 1,33 miljonus eiro

Pērn pieņemti 946 lēmumi par atlīdzību izmaksu CSNg cietušajiem no Garantijas fonda (GF) par kopējo summu 1,36 miljoni eiro, liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati.

Savukārt no transportlīdzekļu īpašniekiem, turētājiem vai vadītājiem, kas izraisījuši CSNg ar neapdrošinātu spēkratu, izdevies atgūt 1,33 miljonus eiro. OCTA likums nosaka, - ja CSNg ir izraisīts ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajiem radītie zaudējumi tiks segti no GF, taču vēlāk zaudējumu summa tiks piedzīta no neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka, turētāja vai vadītāja.

"Laika periodā no 2017. – 2020.gadam vidējais lēmumu skaits par atlīdzību izmaksu no GF bijis salīdzinoši nemainīgs – nedaudz virs 1000 lēmumiem gadā. Pērn pieņemto lēmumu skaits pirmo reizi vairāku gadu laikā saruka zem 1000 un bija 946 lēmumi. Tikmēr vidējā atlīdzības summa par vienu CSNg, kas izmaksāta no GF, pēdējo piecu gadu laikā ir būtiski pieaugusi. Ja 2017.gadā tie bija 1401 EUR, tad pērn – 1868 EUR," stāsta LTAB valdes loceklis Juris Stengrevics.

Pērn GF no transportlīdzekļu īpašniekiem, turētājiem vai vadītājiem par izraisītu CSNg ar neapdrošinātu spēkratu, izdevies atgūt 1 339 239 EUR, kas ir vēsturiski lielākā atgūto līdzekļu summa (salīdzinoši 2017.gadā tie bija 911 222 EUR). No atgūtās summas 50,46% ir atlīdzināti labprātīgi, t.sk. slēdzot vienošanās par līdzekļu atmaksu noteiktā kārtībā ilgstošākā laika periodā. Savukārt 49,31 % gadījumos zaudējumi ir atgūti ar zvērināto tiesu izpildītāju palīdzību vai nododot piedziņai ārpakalpojumu sniedzējiem.

"Ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai vadītājam, kas bez OCTA piedalās satiksmē un tiek izraisīts CSNg, jebkuri zaudējumi būs jāatlīdzina no savas kabatas uzreiz vai garākā laika periodā. Ja persona labprātīgi neatlīdzina zaudējumu summu GF, tas nozīmē, ka pamatsummai klāt nāks arī tiesāšanās izdevumi, likumiskie procenti un tiesu izpildītāju izdevumi. Ja parāda piedziņas lieta nonāk līdz zvērināto tiesu izpildītājiem, var sekot parādnieka īpašumu apķīlāšana un pārdošana izsolē. Turklāt jāņem vērā, ka pastāv gadījumi, kad regresa prasība var tikt vērsta arī pret mantiniekiem, ja šos līdzekļus nav bijis iespējams atgūt no vainīgā," informē Stengrevics, piebilstot, ka no šīm saistībām nav iespējams atbrīvoties arī izejot privātpersonas maksātnespējas procedūru.

GF izveidots 1997.gadā un tā primārais uzdevums ir nodrošināt OCTA nozares stabilitāti valstī. GF kalpo kā aizsardzības garants un nodrošinājums, ka ikviens CSNg cietušais saņems likumā noteikto atlīdzību. GF līdzekļus veido apdrošinātāju veiktās vienreizējās iemaksas, regulāri ikmēneša atskaitījumi no OCTA prēmijām, apdrošinātāju veiktās papildu iemaksas, LTAB regresa kārtībā atgūtie līdzekļi par CSNg rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, kā arī ieņēmumi no fonda līdzekļu glabāšanas un ieguldīšanas.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Balcia Insurance" SE.