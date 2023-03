Pērn parādi par komunālajiem maksājumiem bija 6% Latvijas iedzīvotāju

2022. gadā 6% mājsaimniecību pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ kaut reizi ir bijuši parādi par komunālajiem pakalpojumiem1 (2021. gadā – 6,1%), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati, kas iegūti iedzīvotāju aptaujā par ienākumiem un dzīves apstākļiem.

Savukārt par galvenā mājokļa īri vai hipotekāro kredītu kaut reizi pagājušajā gadā parādā ir bijuši 6,3% (2021. gadā – 6,4%).

Visbiežāk parādā par komunālajiem maksājumiem palikušas mājsaimniecības ar bērniem, tostarp ar vienu pieaugušo un bērniem (10,7%), pāri ar trim un vairāk bērniem (8,7 %), kā arī vienas personas mājsaimniecības vecumā no 16 līdz 64 gadiem (8,6 %). Retāk par komunālo pakalpojumu rēķiniem parādā bijuši pāri bez bērniem (3,8 %) un seniori vecumā no 65 gadiem, kuri dzīvoja vieni (3,6 %).

Piektdaļu no ienākumiem vientuļie seniori tērē mājoklim

Vidēji viena mājsaimniecība mājokļa uzturēšanai izdod 12,2% no ienākumiem. Visvairāk mājokļa izmaksas ietekmēja vientuļos seniorus vecumā no 65 gadiem – viņi par mājokli tērēja 20,8% no saviem ienākumiem. Mājsaimniecības ar vienu pieaugušo un bērniem mājokļa uzturēšanai iztērēja 18,3 % no ienākumiem, savukārt vienas personas (no 16 līdz 64 gadiem) mājsaimniecības – 15,9% no ienākumiem.

Pāriem ar diviem bērniem mājokļa izdevumi veidoja 11,2% no ienākumiem, pāriem ar trim un vairāk bērniem, kā arī pāriem bez bērniem – 10,9% no ienākumiem.