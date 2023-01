Pērn reģistrēts mazākais uzņēmumu skaits kopš 2004. gada

Aizvadītajā gadā Latvijā reģistrēti 8826 jauni uzņēmumi, kas ir zemākais rādītājs kopš 2004. gada, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

"Lursoft" jau vēstīja, ka līdz ar Covid-19 pandēmiju Latvijā samazinājās jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte, kā rezultātā 2020.gadā bija par 14,4% jauno uzņēmumu mazāk nekā gadu iepriekš. Aizpērn jaunreģistrēto uzņēmumu skaits atkal piesardzīgi palielinājās, savukārt 2022. gads dinamikā nesis kārtējo kritumu. Lursoft pētījums atklāj, ka 2022. gadā reģistrēts par 401 jaunu uzņēmumu mazāk nekā gadu iepriekš.

Vienlaikus samazinājies arī likvidēto uzņēmumu skaits, rāda Lursoft apkopotie dati. Ja 2021. gadā tika likvidēti 14157 uzņēmumi, tad pērn – 10959, kas ir par 22,6% mazāk. Skaitliski visvairāk likvidēto uzņēmumu 2022. gadā bijis Rīgā (5710), Ogres novadā (280) un Daugavpilī (275). Gan likvidēti, gan arī jaunreģistrēti uzņēmumi pērn bijuši visās Latvijas pašvaldībās.

Analizējot datus pa mēnešiem, "Lursoft" dati atklāj, ka vismazāk jauno uzņēmumu 2022. gadā reģistrēts aprīlī (650) un decembrī (682), savukārt lielākais skaits – septembrī (803). Jānorāda, ka tas arī ir vienīgais mēnesis 2022. gadā, kad mēneša ietvaros reģistrēti vairāk nekā 800 jauni uzņēmumi. Salīdzinājumam jānorāda, ka 2021. gada martā reģistrēti pat vairāk nekā 1000 jauni uzņēmumi, kas ir par 259 uzņēmumiem vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

"Lursoft" jau visa iepriekšējā gada garumā vēstīja, ka jauno uzņēmumu kopējam pamatkapitālam ir tendence sarukt. Uzskatāmi tas redzams, apkopojot datus par visu 2022. gadu. Ja 2021. gadā reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls bija 243,49 milj. EUR, tad pērn – vien 63,92 milj. EUR. Jānorāda, ka 2021. gadā reģistrētajam lielākajam uzņēmumam SIA "JT Offices" reģistrētā pamatkapitāla apjoms bija 130,24 milj. EUR, kamēr pagājušā gada lielākajam uzņēmumam – 5 milj. EUR.

Teju puse (48,5%) no visiem 2022. gada jaunajiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā, tomēr lielākais pamatkapitāls pērn bijis diviem uzņēmumiem ārpus galvaspilsētas. Lielākais 2022. gadā reģistrētais uzņēmums ar 5 milj. EUR pamatkapitālu ir SIA "RR Baltic Holding" no Dienvidkurzemes novada. Vien dažas dienas pēc reģistrācijas SIA "RR Baltic Holding" kļuvis par SIA "Otaņķu dzirnavnieks" un SIA "Otanki Farming" jauno īpašnieku, kuru lielākais kapitāldaļu turētājs, savukārt, līdz tam bijis SIA "RR Baltic Holding" vienīgais dalībnieks Ričards Riepšs.



Iesniegtajā gada pārskatā graudu pārstrādes uzņēmums SIA "Otaņķu dzirnavnieks" norādījis, ka aizpagājušajā gadā tam lielākais izaicinājums bija attīstības un darbības plānošana vismaz gadu vai pat divus uz priekšu. Neskatoties uz to, ka lauksaimniecības produktu ražība bija ievērojami zemāka nekā vidēji citus gadus, SIA "Otaņķu dzirnavnieks" izdevās pat palielināt lauksaimniecības produktu pārvadājumus, jo galvenais uzsvars tika likts tieši uz apjoma palielināšanu nevis peļņas rādītājiem, jo uzņēmumam bija svarīgi iegūt maksimāli lielāku tirgus daļu. Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka SIA "Otaņķu dzirnavnieks" apgrozījums 2021.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, pieauga par 16,37%, sasniedzot 19,67 milj. EUR. Aizpagājušo gadu graudu pārstrādes uzņēmums noslēdza ar 581,8 tūkst. EUR peļņu pēc nodokļu nomaksas.

Otrs lielākais 2022. gadā reģistrētais uzņēmums ir AS "Puto" Ropažu novadā, kura reģistrētais pamatkapitāls ir 4,49 milj. EUR. Šobrīd uzņēmumam reģistrētas jau 20 aktīvas struktūrvienības, no kurām 18 ir automazgātavas visā Latvijas teritorijā. Lursoft pieejamā informācija atklāj, ka nepilnu pusotru mēnesi pēc reģistrācijas aizvadītā gada maijā, AS "Puto" reģistrēta 120 tūkst. EUR vērta komercķīla.

1 milj. EUR un lielāks pamatkapitāls pagājušajā gadā reģistrēts kopumā 15 uzņēmumiem, no tiem divas ir akciju sabiedrības – jau iepriekšminētā AS "Puto", kā arī AS "IDX1R", kas pēc pamatkapitāla apjoma starp 2022.gadā reģistrētajiem lielākajiem uzņēmumiem ierindojas 6. pozīcijā.

"Lursoft" dati rāda, ka AS "IDX1R" vienīgais valdes loceklis ir "Indexo" līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis, savukārt padomē amatus ieņem Vladimirs Bolbats, Henriks Karmo un Tīna Kukka. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Indexo" aizvadītā gada izskaņā dibinājusi meitas uzņēmumu AS "IDX1R", kas vēlāk kļūs par "Indexo" banku, teikts paziņojumā biržai. Uzņēmuma paustā informācija liecina, ka "Indexo" jau iesniegusi pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā bankas licences saņemšanai. Jānorāda, ka pagājuši jau vairāk nekā 10 gadi kopš pēdējās reizes, kad Latvijā kādai kredītiestādei izsniegta jauna licence.

No visām pagājušajā gadā reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību vairāk nekā puse (62,7%) ir mazkapitāla, kas nozīmē, ka to pamatkapitāla apjoms ir mazāks par 2800 eiro. Lursoft izpētījis, ka to vidū ir arī četri uzņēmumi, kuru pamatkapitāls nesasniedz pat 1 eiro. Vismazākais, proti, tikai 1 cents, tas ir Saldus novadā reģistrētajam SIA “MS Markets”, kas norādījis, ka tā pamatdarbība saistīta ar mazumtirdzniecību internetā. Arī SIA “GubGub”, kura pamatkapitāls ir 2 centi, strādā mazumtirdzniecības nozarē, savukārt SIA “Akmenssaule” (50 centu liels pamatkapitāls) reģistrējusi savu darbību elektroenerģijas ražošanas jomā, bet SIA “Betas konusnīca” (10 centus liels pamatkapitāls) strādā konditorejas jomā.

Vairāk nekā trešdaļai no visām pagājušajā gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA pamatkapitāla apjoms ir robežās līdz 1 eiro. Vienlaikus jānorāda, ka no visām 2022. gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA 426 gadījumos aizvadītā gada laikā jau palielināts pamatkapitāls. Kopumā pamatkapitāla palielināšana reģistrācijas gadā veikta 541 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, no tiem vairākos gadījumos pamatkapitāla apjoms jaunreģistrētajiem uzņēmumiem palielināts būtiski. Piemēram, SIA “SG Capital Meža Fonds” aizvadītā gada aprīlī reģistrēts ar 3 tūkst. EUR pamatkapitālu. Mēnesi vēlāk tas palielināts līdz 6,3 milj. EUR, jūlijā jau līdz 7,65 milj. EUR, bet divas nedēļas vēlāk – līdz 16,35 milj. EUR. Minētā uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir komandītsabiedrība “SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund I”.

Līdzīgi pērn audzis arī martā reģistrētā SIA “NĪ Holdings” pamatkapitāls, liecina Lursoft apkopotā informācija. Nekustamo īpašumu jomā reģistrētā jaunā uzņēmuma sākotnējais pamatkapitāls bija 2,8 tūkst. EUR, jūnijā tas palielināts līdz 8 milj. EUR, bet jau nākamajā mēnesī – līdz 13 milj. EUR.

Vienlaikus jāuzsver, ka ne visiem pagājušā gada jaunajiem uzņēmumiem pirmais gads bijis sekmīgs. "Lursoft" pētījums atklāj, ka no 2022. gadā reģistrētajiem uzņēmumiem 51 jau ir likvidēts, savukārt divi – reorganizēti. Viens no tiem ir SIA “Livonia Glass”, kas reģistrēts 2022. gada janvāra beigās. Nepilnu mēnesi pēc reģistrēšanas uzņēmuma pamatkapitāls palielināts no 2,8 tūkst. EUR līdz 2,35 milj. EUR, savukārt augusta noslēgumā tika pieņemts lēmums par SIA “Livonia Glass” reorganizāciju apvienošanas ceļā, uzņēmumu pievienojot pie SIA “Transparence”.

2021. gadā stikla apstrādes un fasāžu, loga stikla pakešu ražotāja SIA “Transparence” galvenais tirgus bija Latvija, kas veidoja vairāk nekā pusi no tā kopējiem ieņēmumiem. Uzņēmums aizpagājušajā gadā apgrozīja nepilnus 5 milj. EUR.