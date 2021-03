Personām, kurām pienākas valsts atbalsts pašizolācijai viesnīcā, plāno līdzfinansēt arī ēdināšanu

Ministru kabinets piektdien uzklausīja Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par uzlabojumu valsts atbalstam pašizolācijai tūristu mītnēs.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 22. decembra ārkārtas sēdē pieņemtajam protokollēmumam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) nodrošina valsts atbalstu pašizolācijai tūristu mītnēs: Covid-19 slimnieku kontaktpersonām; Covid-19 pacientiem ar viegliem slimības simptomiem; Covid-19 pacientiem pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi; personām, kas ar Ārlietu ministrijas apstiprinātu repatriācijas reisu atgriezušās Latvijā.

Tūristu mītnēs tiks izmitinātas arī Covid-19 pozitīvas personas vai kontaktpersonas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, izolācijas vai mājas karantīnas periodā.

Valsts nodrošinātais atbalsts veido 100% atbalsta (ne vairāk kā 35 eiro par personu par vienu nakti izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai un ne vairāk kā 10 eiro par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu trīs reizes dienā personām, kuras ieradušās Latvijā ar atgriešanās reisiem un kurām obligāti jāatrodas pašizolācijā valsts noteiktās izmitināšanas vietās, kā arī ieslodzītajam, kurš tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas un kuram apstiprināta Covid-19 infekcija vai kurš noteikts par kontaktpersonu, ja viņam nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna) un 80% atbalsta (ne vairāk kā 35 eiro par personu par vienu nakti izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai 1.-3. personu mērķgrupām).

Programmas laika periods patreiz ir noteikts līdz 2021. gada 31. martam.

Atbalsta sistēmas ietvaros LIAA nodrošina tūristu mītņu saraksta sagatavošanu, valsts līdzfinansētu izmitināšanas atbalstu informatīvajā ziņojumā minētajām personu grupām, saraksta sagatavošanu par personām, kas ir saņēmušas atbalstu, lai nodrošinātu izmaksu kontroli, kā arī nepieciešamo konsultēšanu gan atbalsta mērķauditorijai, gan tūristu mītnēm par atbalsta sistēmu.

Saskaņā ar LIAA sniegto informāciju, kā arī starpinstitūciju darba grupās sniegto informāciju, personu nelielai interesei par šo pakalpojumu ir vairāki iemesli: ja persona par savu Covid – 19 kontaktpersonas statusu uzzina 5-6 dienā, kas ir liels skaits gadījumu, tādā gadījumā nav vairs liela nozīme izolēties; izmaksas, kas izolējoties 10-14 dienas kopā ar ēdināšanu sasniedz 200 - 280 eiro; Covid-19 infekcijas gadījumā nedrošība par iespējamo medicīnisko palīdzību, esot projām no tuviniekiem.

Atbalsta mērķis ir samazināt inficēšanās risku mājsaimniecībās. Saglabājoties augstam Covid-19 infekcijas izplatības līmenim un inficēšanas riskam, tostarp, arī mājsaimniecībās, kā arī jauno vīrusa celmu izplatībai, nepieciešams paplašināt izmitināšanas atbalsta programmu, padarot programmu pievilcīgāku un finansiāli pieejamāku iedzīvotājiem.

Ņemot vērā 9. marta Ministru kabineta ārkārtas sēdē skatīto un konceptuāli pieņemto lēmumu, lai iespējami efektīvāk izmantotu esošās programmas nosacījumus, papildus nepieciešams noteikt, ka no valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem 2,173 miljonu eiro apmērā tiek sniegts atbalsts arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 1.-3. grupai trīs reizes dienā 80% apmērā, bet ne vairāk kā 10 eiro par personu par vienu nakti; noteiktais atbalsta sistēmas risinājums ir spēkā ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. maijam; gadījumos, ja 1.-3. grupas personas ir nepilngadīgas, atbalsts par izmitināšanas pakalpojumu (80% apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī, persona veic līdzmaksājumu tūristu mītnei 20% apmērā) un ēdināšanas pakalpojumiem (80% apmērā no ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 eiro diennaktī, persona veic līdzmaksājumu tūristu mītnei 20% apmērā) var tikt nodrošināts arī 1 pavadošajai pilngadīgajai personai; gadījumos, kad no tūristu mītnēm saņemtajos rēķinos iekļautās personas, kuru atbilstību Covid-19 pacienta vai kontaktpersonas statusam izlases kārtībā LIAA nosūtījusi pārbaudei SPKC, neuzrādās SPKC datu bāzē, LIAA lūgs tūristu mītnes nosūtīt personas statusu pamatojošos dokumentus SPKC, lai SPKC varētu apstiprināt LIAA pamatojumu atbalsta sniegšanai.

Personai, saņemot pozitīvu Covid-19 testu, ir tiesības uz pašizolācijas atbalstu tūristu mītnē nekavējoties, uzrādot pozitīva testa rezultātu, un ārsta izziņu saņemot un iesniedzot viesnīcai ne vairāk kā 5 dienu laikā.

Ja ģimenes ārsts nesaskata pašizolācijas nepieciešamību, personai ir pienākums ne vairāk kā pēc 5 naktīm atstāt tūristu mītni, savukārt, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem tiek sniegts valsts atbalsts (80% apmērā no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro par izmitināšanu un ne vairāk kā 10 eiro par ēdināšanu diennaktī, persona veic līdzmaksājumu tūristu mītnei 20% apmērā).