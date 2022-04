Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Aļesja Kirčenko ir "ABSL Latvia" (starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociācija Latvijā) valdes priekšsēdētāja un "SEB Global Services" biznesa pakalpojumu centra Rīgā vadītājas vietniece.

Citas "Personība biznesā" sarunas atradīsiet šeit.

Teikā šobrīd top "SEB Global Services" jaunā biroju ēka "Gustavs". Uz to uzņēmums pārcelsies nākamā gada sākumā. "Ir skaidrs, ka attālinātais darbs turpināsies arī pēc pandēmijas, tāpēc birojam ir jākļūst par vietu, kurp cilvēki vēlas doties. Foršs birojs kļūst par "ekstru", ko piedāvā darba devējs. Mūsu mērķis ir radīt vienu no modernākajiem un iedvesmojošākajiem birojiem Rīgā," saka Aļesja Kirčenko.

Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu? Kādi ir plusi un mīnusi?

Kopumā uzņēmējdarbības vide ir atvērta. Mums ir izglītoti, vairākās valodās runājoši cilvēki, labi attīstīta IT infrastruktūra. Protams, ir arī izaicinājumi. Valsts pārvaldes institūcijās joprojām ir daudz darāmā procesu optimizēšanā un birokrātijas samazināšanā. Trūkst skaidru prioritāšu un atbalsta mehānismu pašreizējiem investoriem.

Uzņēmēji jau vairākus gadus ceļ trauksmi par darbaspēka trūkumu, bet sarunās ar valsts institūciju pārstāvjiem es bieži vien dzirdu vienu un to pašu – vai mēs tiešām esam gatavi atvērt darba tirgu un piesaistīt darbaspēku no ārzemēm? Ļoti ceru uz pozitīvām pārmaiņām šajā jomā, jo, redzot manus kolēģus Rīgā – gan jauniešus, kas, pilni enerģijas un entuziasma, uzsāk savu karjeru, gan pieredzējušus speciālistus –, arī ikdienā sadarbojoties ar kolēģiem citās valstīs, man nav šaubu – mums nav jābaidās no konkurences. Ierobežojot darbaspēka pieejamību, mēs ierobežojam savu izaugsmi.

Jautājums ir nevis par to, "vai" esam gatavi atvērt darba tirgu, bet gan – "kā" piesaistīt gan jaunus, gan pieredzējušus profesionāļus no citām valstīm.