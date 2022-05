Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Gunta Jēkabsone kopš 2021. gada ir Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls"(AST) valdes priekšsēdētāja, bet iepriekš strādājusi vadošos amatos arī Ārvalstu investoru padomē Latvijā un degvielas tirdzniecības tīklā "Circle K Latvia".

"Drīz apritēs gads, kopš pievienojos AST komandai. Neslēpšu, ka iepriekš ar zināmu skepsi raudzījos uz valsts kapitālsabiedrību darbu. Šajā laikā esmu pārliecinājusies, ka mani priekšstati ir bijuši maldīgi," viņa saka sarunā ar "Delfi Bizness".

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Ticība tam, ka jebkuru darba uzdevumu ir iespējams paveikt labāk, ir virzījusi manu karjeru. Šobrīd esmu valdes priekšsēdētājas amatā AS "Augstsprieguma tīkls". Enerģētikas nozarē nonācu pirms 25 gadiem, sākot strādāt "Statoil", kas vēlāk pārtapa par "Circle K". Man ir bijusi iespēja strādāt kopā ar talantīgiem kolēģiem, mācīties no viņiem, attīstīties un pilnveidoties – savas darba gaitas uzsāku kā degvielas uzpildes stacijas darbiniece un gadu laikā nonācu uzņēmuma vadītājas lomā, kurā pavadīju sešus gadus. Kā vadītāja spēju nodrošināt vidi, kurā uzņēmuma darbiniekiem ir iespēja attīstīt savas spējas, gūt pieredzi un augt. Mūsu valstī ir ļoti daudz talantīgu un spējīgu cilvēku, un esmu gandarīta, ka izdevās atbalstīt apkārtējos un iedrošināt spert drosmīgus soļus. Lai padarītu Latvijas biznesa vidi pārredzamāku, veicinātu konkurētspēju un investīciju piesaisti, vairākus gadus aktīvi strādāju "Foreign Investors' Council in Latvia" (FICIL) valdē kā valdes priekšsēdētāja. Izmantojām ārvalstu investoru starptautisko pieredzi un veidojām dialogu ar Latvijas valdību, pateicoties kam daudzas FICIL rekomendācijas ir realizētas, piemēram, augstskolu pārvaldības modeļa maiņa, kas ir būtisks izglītības sistēmas uzlabojums.