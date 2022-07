'Personība biznesā': degvielas tirgotāja 'Virši' valdes priekšsēdētājs Jānis Vība

Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Jānis Vība degvielas tirgotāja "Virši" vadībā strādā kopš 2017. gada, bet iepriekš guvis plašu pieredzi finanšu nozarē.

"Mana degviela viennozīmīgi ir rezultāti un ģimene. Profesionāli izbaudu izaicinošu mērķu un projektu īstenošanu," sarunā ar "Delfi Bizness" saka Jānis Vība.

Viņš arī sniedz atbildi uz daudzus interesējošo jautājumu, kāpēc Latvijā dibinātā uzņēmuma nosaukums ir tieši "Virši-A".

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Biznesa vidē darbojos vairāk nekā 15 gadus, no kuriem desmit gadus esmu pavadījis Latvijas banku sektorā, strādājot dažādās finanšu vadības amatu pozīcijās. Savukārt pēdējos piecos gados darbojos AS "Virši-A" kā izpilddirektors un kopš 2021. gada arī kā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Biznesā visvairāk novērtēju dinamiku un arvien jaunu izaicinājumu risināšanu. Pēc dabas esmu personība, kurai izteikti patīk ambīcijas un sacensība, tāpēc vienmēr izbaudu iespējas ar savu komandu sasniegt tādu rezultātu, kas pārsniedz sagaidīto. Tāpat vienmēr esmu uzskatījis, ka darīšana ir daudzreiz vērtīgāka nekā nebeidzama filozofēšana un kritizēšana un esmu centies šo atziņu ieviest arī uzņēmuma DNS.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

"Virši" darbojas trīs biznesa virzienos: veikala preču tirdzniecība, degvielas tirdzniecība, kā arī enerģētikas segments, kura ietvaros juridiskajiem klientiem piedāvājam elektrības un dabasgāzes produktus.

Pašreizējo aktualitāšu loks uzņēmumā ir plašs. Pirmkārt, Eiropas definētā "zaļā kursa" virzības nodrošināšana, mazinot kaitīgo izmešu apjomu gan transporta, gan ražošanas sektorā. Strādājam pie alternatīviem degvielas un enerģijas veidiem, lai sniegtu savu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā.

Otrkārt, ņemot vērā traģiskos notikumus Ukrainā un citus ģeopolitiskos izaicinājumus pasaulē, pašlaik esam liecinieki iepriekš neredzētam cenu lēcienam enerģētikas produktiem, kas, saprotams, ietekmē arī mūsu kā dažādu enerģijas avotu tirgotāja ikdienu.

Treškārt, notiek nemitīgs darbs ar degvielas uzpildes staciju pārklājuma tālāku paplašināšanu un veikala preču sortimenta pilnveidošanu.

Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?

Biznesa segmenti, kuros pašlaik darbojamies, ir piesātināti ar izteiktu dinamiku – bieži vien situācijas mainās ne tikai pa dienām, bet pat pa stundām. Šādos apstākļos ir jāspēj operatīvi pieņemt lēmumus, un bieži tas ir jādara ļoti ierobežotas pieejamās informācijas apstākļos. Tieši tāda ir vide, kas aizrauj un kurā jūtos ļoti komfortabli.

Protams, jāmin arī tas, ka man apkārt uzņēmumā darbojas ļoti spēcīgas personības, no kurām katru dienu varu iemācīties ko jaunu un tādējādi turpināt arī savu personības attīstības ceļu.

Fotogrāfijās: Darba vide – uzņēmuma forumā un akcionāru kopsapulcē.





Kāds bija jūsu pirmais darbs, un ko tas jums ir iemācījis?

Bērnībā katru gadu trīs vasaras mēnešus pavadīju laukos pie Cēsīm, palīdzot vecvecākiem veikt dažādus lauku darbus, sākot no siena vākšanas talkām, dārza ravēšanas darbiem un beidzot ar dažādiem darbiem mežā. Domāju, ka jau tajā laikā tas manī nostiprināja pārliecību par gadsimtiem veco formulu, ka bez darba un disciplīnas rezultātu sasniegt nav iespējams.

Savukārt profesionālajā jomā mans pirmais darbs bija strādāt par finanšu analītiķi vienā no finanšu sektora uzņēmumiem. Darbā ar cipariem ļoti būtiski ir pievērst uzmanību detaļām un kopsakarībām – domāju, ka šie faktori man noteikti ir noderējuši arī tālākajās profesionālajās gaitās.

Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai nejaušību?

Visu dzīvi profesionālajā jomā esmu darbojies ar devīzi – izdari konkrēto darbu pēc savas labākās sirdsapziņas un kvalitatīvi. Agri vai vēlu to novērtē apkārtējie un rodas jaunas iespējas turpmākā attīstībā. Vai es, piemēram, jau vidusskolā definēju, ka man jākļūst par liela uzņēmuma vadītāju? Domāju, ka tajā laikā tādas domas nedomāju, taču pozitīva ambīcija un vēlme vienmēr visu izdarīt pēc iespējas kvalitatīvāk mani noteikti ir pavadījusi visu laiku un turpina to darīt arī šodien.

Kā apzinātu soli varētu minēt kvalitatīvas izglītības iegūšanu. Jau pamatskolā definēju, ka vēlos vidusskolā mācīties Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un pēc tam turpināt studijas Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga). Neskatoties uz salīdzinoši pamatīgo konkursu, abās šajās iestādēs tiku uzņemts un iegūtā, manuprāt, tolaik labākā pieejamā izglītība biznesa vadībā, noteikti ir man būtiski palīdzējusi tālākajās profesionālajās gaitās.

Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk izvēlētos?

Ļoti iespējams, ka neesmu objektīvs, tomēr domāju, ka jauniešiem, kuriem patīk cipari, joprojām viskonkurētspējīgākā formula ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un tālāk sekojošas studijas Rīgas Ekonomikas augstskolā. Domāju, ka dažu gadu laikā pēc tās absolvēšanas centīgiem jauniešiem joprojām ir visas iespējas nonākt finanšu vadības amatos lielos uzņēmumos.

Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu? Kādi ir plusi un mīnusi?

Domāju, ka Latvija līdz galam tomēr nav izmantojusi savu ekonomisko potenciālu. Lai arī kopumā valsts attīstība nenoliedzami notiek, tomēr šķiet, ka potenciāla pilnīgai izmantošanai mūsu valstij pietrūkst savstarpēji koordinēta redzējuma par ilgtermiņa stratēģiskās attīstības vīziju un detalizētu plānu, kā līdz šai vīzijas īstenošanai nonākt. Tāpat valstī pietrūkst nedaudz kapitālistiskāka piegājiena ar esošo procesu un funkciju detalizētu izvērtējumu, atmetot visu lieko un investējot tajos virzienos, kuros atdeve nākotnē sagaidāma visbūtiskākā, piemēram, izglītībā, demogrāfijā, ražojošā sektora attīstībā.

Protams, ir arī plusi – kvalitatīvs darbaspēks, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, pateicīga darba vide un citi.

Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.

Rīts man parasti sākas ap plkst. 5.30, kad pirmo stundu veltu mērenām fiziskām aktivitātēm, lai sakārtotu galvu un uzņemtu nepieciešamo tonusu dienai. Tālāk jau brokastis, dārziņš bērniem un ap plkst. 8 esmu darbā. Pirmo stundu darbā cenšos veltīt no jauna atnākušajiem e-pastiem un dažāda veida informācijas uzņemšanai un analīzei. Tālāk jau seko diskusijas ar darbiniekiem un partneriem, sapulces, konferences zvani.

Globāli skatoties, mans galvenais uzdevums ir nodrošināt uzņēmuma stratēģiskajā vīzijā definēto attīstības mērķu īstenošanu un attiecīgi uzņēmuma vērtības tālāku pieaugumu.

Dienu parasti noslēdzu līdz plkst. 19, cenšoties to izdarīt ar salīdzinoši "tīru mailbox".

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Uzņēmuma gada balvas nominantu pasākumā.





Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?

Ģimenē mums aug četri bērni vecumā līdz 12 gadiem, attiecīgi tā jau pati par sevi ir nopietna aktualitāte.

Cenšamies ar sievu arī atrast laiku paši sev, veicot īsus ceļojumus un strādājot pie dažādām mājas pilnveidošanas aktivitātēm. Šogad, piemēram, daudz darbojamies ar dārza darbiem. Brīvajā brīdī mani var sastapt arī makšķerējot.

Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk izdarīt?

Minēšu godīgi, ka darba dienās darba un personīgās dzīves līdzsvaru atradis vēl neesmu, taču cenšos ģimenei šo "kompensēt" nedēļas nogalēs ar kopīgām aktivitātēm. Ja runājam, par laiku personīgi sev, tad izmantoju agros rītus, kad apkārt valda klusums un ir iespēja pabūt pašam ar sevi.

Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?

Mana degviela viennozīmīgi ir rezultāti un ģimene. Profesionāli izbaudu izaicinošu mērķu un projektu īstenošanu – domāju, ka uzņēmumā šobrīd esam spējuši izveidot nozarē spēcīgāko komandu, attiecīgi arī ambīcijas mums ir pamatīgas un ir liels prieks redzēt, ka mērķtiecīgi spējam paveikt lietas, par kurām varam lepoties gan akcionāru, gan klientu, gan partneru, gan darbinieku priekšā.

Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko jārēķinās?

Es domāju, ka neatkarīgi no nozares, kurā darbinieks vēlas uzsākt darbošanos, veiksmes pamatā ir tikai trīs lietas: darbs, darbs un darbs. Ja darbinieks ir gatavs mērķtiecīgi strādāt un darbiniekam piemīt arī pozitīva ambīcija, rezultāti nekur neizpaliks.

Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?

Man patīk mērenas fiziskas aktivitātes pavisam agri no rīta – neliels skrējiens, kāds vingrojums, peldēšana. Brīvajos vakaros mēdzu makšķerēt. Tāpat enerģiju uzņemu ar mūziku, kuru man patīk klausīties salīdzinoši skaļi.

Tomēr pamatā pozitīvākās emocijas saņemu no bērniem un ģimenes – ir ārkārtīgi aizraujoši vērot, kā katrs no bērniem aug un attīstās, veidojoties par spēcīgām un, kas interesanti, arī dažādām personībām!

Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Kādā no intervijām šķiet, ka jau esmu minējis, taču daudzus bieži interesē, kāpēc uzņēmuma nosaukums ir "Virši-A". Vārds "Virši" tāpēc, ka savulaik viens no uzņēmuma akcionāriem dzīvoja Viršu ielā. Savukārt, burts "A" tika pielikts klāt uzņēmuma nosaukumam, to dibinot, jo vārds "Virši" tolaik jau bija aizņemts citai juridiskai personai.

Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?

Ikdienā nevaru nedomāt par traģiskajiem notikumiem Ukrainā. Ar cieņu un apbrīnu skatos uz to, cik mērķtiecīgi ukraiņu tauta cīnās pret klaju netaisnību un agresiju no Krievijas puses. Šie notikumi ikvienam no mums norāda, cik tomēr trausla ir brīvības cena, un liek uzdot jautājumu, vai patiešām pilnībā spējam novērtēt to, kas mūsu valstij ir dots.

Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?

Visticamāk, šo laimestu noziedotu Ukrainas tautas un Ukrainas valsts vajadzībām.

Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu, kāda tā būtu?

Manuprāt, vispatīkamākās lietas ir arī tās vienkāršākās. Savu ideālo dienu redzu kā iespēju neviena netraucētam pavadīt laiku ar ģimeni pie dabas. Saule, sievas un bērnu smiekli, garšīgas pusdienas un miers kādas klusas ūdenstilpnes tuvumā – tāda būtu manas lieliskās dienas formula.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Donoru diena "Virši" birojā.





Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.

Labākās anekdotes ir tās, kuras publiskā telpā labāk neminēt (smaida).

Taču varu minēt gadījumu no darba dzīves. Pirms pāris gadiem notika būvniecības darbi mūsu degvielas uzpildes stacijā Lubānas ielā, Rīgā. Darbu noslēgumā manai kolēģei – Mazumtirdzniecības daļas vadītājai – zvana mēbeļu iekārtošanas uzņēmums un apgalvo, ka esot visa uzņēmuma delegācija atbraukuši uz vietas, taču neredzot, kurā vietā ir pati stacija, kas ir jāiekārto. Izrādījās, ka uzņēmums ir aizbraucis uz Lubānu, kas ir pavisam neliela pilsēta Vidzemē, nevis uz Lubānas ielu Rīgā! Tātad komunikācija mazliet nenostrādāja.

Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?

Veiksme un smags darbs iet roku rokā – vienmēr centies izdarīt vairāk nekā no tevis ir ticis gaidīts.

Cita atziņa - darīšana ir daudzreiz vērtīgāka nekā nebeidzama filozofēšana un kritizēšana.

Kā arī – vienmēr veido ap sevi spēcīgu komandu. Ir teiciens – "ja visos tematos esi visgudrākais istabā, tad tev ir sen laiks pāriet uz citu istabu", jo tikai tādā veidā cilvēks nodrošina sev tālāku personības attīstību un izaugsmi.

Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?

Latviju ilgtermiņā vēlētos redzēt neatkarīgu un ar spēcīgu ekonomiku. Ja šīs divas lietas piepildīsies, tad esmu drošs, ka ikviena ģimene šeit jutīsies laimīga.